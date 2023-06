Un petit rabais sur Zelda: Breath of the Wild

Écoutez, tous les rabais ne sont pas palpitants. Mais, quand un jeu de Nintendo profite d’un rabais, il faut quand même célébrer un peu. Parce que c’est rare.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild profite d’un gros 9% de rabais pour un temps limité. C’est l’occasion parfaite de se procurer le jeu si vous ne l’avez pas encore exploré et que vous souhaitez, un jour, jouer à Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Jeu Nintendo Switch *Les prix peuvent changer sans préavis. 72,40$ Amazon Canada

Il n’est pas obligatoire d’avoir joué à Breath of the Wild pour comprendre Tears of the Kingdom; le jeu explique bien les mécaniques à coups de tutoriels. Mais, il s’agit d’un prédécesseur important, et l’histoire est assez compliquée. C’est aussi un style plutôt différent des jeux précédents et Breath of the Wild introduit le style avec douceur.

