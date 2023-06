The Sims: il y aura bientôt des chevaux dans le jeu et tout le monde capote

The Sims 4 aura une extension de contenu payante mettant en vedette des chevaux, et tout le monde capote.

«Horse Ranch» est un DLC payant prévu le 20 juillet qui sortira sur PC, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 pour 54,99$ CA. Il y avait eu des fuites de contenu sur la Toile un peu avant le dévoilement jeudi, montrant que les joueurs pourront gérer leur propre ranch. Là, c'est officiel!

Au moment d’écrire ces lignes, la bande-annonce a déjà accumulé plus de 900 000 vues. Même s’il y a d’adorables moutons et chèvres, ce sont les chevaux qui ont retenu l’attention des internautes. On va pouvoir monter à cheval! On dirait un tout nouveau jeu. Arthur Morgan serait fier.

Voici quelques tweets amusants qui célèbrent le dévoilement du DLC Horse Ranch:

I'm ready for The Sims 4 Horse Ranch pic.twitter.com/AYVchdhzGR — toni 🩷✨ (@t0nischwartz) June 20, 2023

me when the sims 4 horse ranch comes out https://t.co/cfc15QJbPE — vixella 🎀 (@Vixella) June 25, 2023

me went from The Sims 4 Growing Together to The Sims 4 Horse Ranch pic.twitter.com/ADIk38XqLC — Luddle's at the west town. 🤠 (@LuddySimmer) June 21, 2023

i want the sims 4 horse ranch pack NOW please pic.twitter.com/HmWxY6Pd1c — hea (@alistaircouslnd) June 27, 2023

I need the new sims horse ranch pack to come out now.. I WANT MY SIMS TO LIVE IN A LITTLE RANCH — m. 💞 (@mikasaasluvr) June 26, 2023

Sorry for the person I will become when sims 4 horse ranch comes out — Stevie Bones ☠️ (@stevie_bones_) June 26, 2023