Un «remaster» de Red Dead Redemption pourrait s’en venir

Est-ce qu’un «remaster» de Red Dead Redemption est dans les plans de Rockstar Games?

Le jeu Red Dead Redemption, sorti en 2010, n’a pas encore été réédité pour les consoles modernes. Pour y jouer, il faut posséder une console PlayStation 3 ou Xbox avec rétrocompatibilité. Il ne serait donc pas surprenant qu’une réédition soit prévue pour les consoles du jour.

Et on a peut-être enfin un premier indice que ça s’en vient. Selon Gematsu, le «Game Rating and Administration of Korea» aurait publié une nouvelle évaluation pour Red Dead Redemption le 15 juin. Gamespot explique que l’évaluation est classée avec le numéro CC-NV-230615-001 et que le «NV» fait référence aux jeux sur console. Il y a donc de l’espoir!

Le plus récent titre de la série, Red Dead Redemption 2, a connu un succès monstre en 2018. Il s’agit même d’un des jeux les plus vendus de tous les temps avec près de 60 millions de copies écoulées, selon un rapport diffusé par Take-Two Interactive, à qui Rockstar appartient.

Take-Two Interactive

Les événements de Red Dead Redemption se déroulent une douzaine d’années après ceux de Red Dead Redemption 2. Ceux qui n’ont pas joué au jeu de 2010 n’ont donc pas encore vu la suite des événements mettant en vedette John Marston. Et avec le jeu qui a été retiré de PlayStation Plus en octobre 2022, les joueurs sur PlayStation n’ont aucune façon de poursuivre cette belle histoire de bandits à cheval.

Les rééditions et «remakes» sont toutefois souvent critiqués par des membres des communautés gaming. Le commentaire qui revient souvent est «encore un remaster?! On veut un nouveau jeu!» et je ne suis pas en désaccord. Toutefois, avec la popularité monstre de RDR2, je crois que beaucoup de fans veulent vivre la suite sur une console moderne. Moi la première.

Même qu’une simple réédition serait décevante. Je veux un gros remake, avec des graphismes léchés, du petit banjo doux en arrière-plan et des références cachées à notre protagoniste Arthur Morgan de RDR2. Fight me.