TikTok: comment décider ce que voient les enfants?

Les parents vont avoir plus de contrôle sur TikTok. Le réseau social a récemment annoncé une mise à jour majeure de son mode «Connexion Famille» et le lancement d'une nouvelle initiative appelée le «Conseil des Jeunes». Ces nouvelles fonctionnalités visent à renforcer la sécurité et la protection des utilisateurs les plus jeunes de la plateforme.

La mise à jour du mode «Connexion Famille» du réseau social chinois offre désormais aux parents la possibilité de mieux gérer l'expérience de leurs enfants sur l'application. Les parents pourront à présent restreindre l'accès à certains types de contenus en ajoutant des mots-clés interdits, ce qui permettra de les filtrer dans leurs fils «Pour toi» (FYP) et «Suivis».

Les utilisateurs concernés pourront tout de même voir les mots-clés ajoutés par leurs parents. "En faisant preuve de transparence, cette initiative peut également contribuer à susciter des conversations sur les limites à mettre en place et la sécurité en ligne", a expliqué TikTok.

Le réseau social chinois rappelle tout de même qu'une modération grâce au système de classification de contenu est déjà mise en place pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans et empêche le visionnage de vidéos dont les thèmes sont «plus matures» et «complexes».

Les jeunes donnent de la voix

TikTok a aussi annoncé le lancement du «Conseil des Jeunes», une initiative conçue pour donner une voix aux jeunes utilisateurs de la plateforme. Le Conseil des Jeunes sera constitué d'adolescents qui seront consultés pour exprimer leur point de vue et idées sur des questions liées à la sécurité et au numérique.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité des efforts fournis par TikTok pour assurer la sécurité de sa communauté. La plateforme a déjà mis en place plusieurs mesures de protection, telles que le mode privé automatique pour les comptes des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans, ou le fait de ne pas proposer les contenus des utilisateurs de moins de 16 ans dans le fil «Pour toi».

À noter que les utilisateurs majeurs peuvent également sélectionner des mots-clés pour filtrer les contenus sur l'application.