PlayStation Plus: ces 10 jeux vont quitter le service en juillet

Les membres de PlayStation Plus devront se dépêcher d’essayer les jeux suivants, car ceux-ci quitteront le service au mois de juillet, a-t-on appris mardi.

En effet, 10 jeux des catalogues PlayStation Plus Extra et Premium quitteront le 18 juillet, et ce ne sont pas des petits jeux inconnus. Voici la liste complète:

Stray

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite Remastered

Marvel's Avengers

Borderlands: The Handsome Collection

Fluster Cluck

Raiden 5: Director's Cut

Rogue Stormers

Saints Row: Gat Out of Hell

Le jeu Stray, sorti à l’été 2022, était l’un des rares jeux débarqués sur PlayStation Plus dès son lancement. Heureusement, le jeu n’est pas très long, alors vous pouvez certainement le terminer avant le 18 juillet.

Les jeux PlayStation Plus Essential, auxquels tous les membres Plus auront accès en juillet, sont Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction, jusqu’au 31.