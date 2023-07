Comiccon: voici les jeux québécois à découvrir dans la Zone de jeux indie Loto-Québec

Le Comiccon de Montréal arrive à grands pas et La Zone de jeux indie Loto-Québec sera de retour, du 14 au 16 juillet au Palais des congrès, pour te permettre d’essayer une panoplie de jeux québécois!

La Zone de jeux indie Loto-Québec, ce sont 24 studios indépendants québécois qui viennent présenter leurs jeux aux visiteurs du Comiccon. Tu peux jaser avec les développeurs, essayer des dizaines de jeux sur une tour géante visible de Saint-Agapit, ou prendre une petite pause sur un des célèbres bean bags verts, confortables et rassurants.

Voici les studios indie qui seront sur place cette année, et le jeu qu’ils présenteront:

Lowbirth Games (This Bed We Made)

Affordance Studio (Two Falls : Nishu Takuatshina)

Folklore Games (Spiral)

Lucid Dreams Studio (BIOMORPH)

Manavoid (BadRez Games) (Checkmate Showdown)

Metric Empire (Battle Shapers)

KO_OP (Goodbye Volcano High)

RageCure Games (Goons : Legends & Mayhem)

Dodo Tako (Triple Boris) (Hack n’ Stack)

MadLife Divertissement (Sugar Shack)

Astrolabe Interactive Inc. (ALOFT)

Mooncube Games (Spirit City : Lofi Sessions)

Félix Gagné (Amant)

OKSoft (Nebula’s Descent)

Jeux Watcha (Sea Raiders)

Strange Shift Studio (Chasing the Unseen)

Studio Cut to Bits (Venture to the Vile)

StarVaders Games (StarVaders)

Bold Spirit Game Studio (Red Trigger Prologue)

Hat Games (King of the Hat)

Squido Studio (No more Rainbows)

Raging Noodles (Fat & Furious)

Les Studios Shishi (Shishi : Timeless Prelude)

Barnaque (Botanical Warden)

Les éditions précédentes de la Zone ont accueilli une centaine de studios d’ici, grâce à une initiative lancée il y a un peu plus de 5 ans. Loto-Québec s’est donné pour mission d’épauler le talent en développement de jeux vidéo indie au Québec, et les belles communautés Twitch.

Parlant de Twitch, la superbe scène Twitch Loto-Québec diffusera plus de 10 heures de contenu original durant le week-end du Comiccon. Le tout sera animé par les Champion.nes et Super Champion.nes de la Face des internets: Canello, Charest, ptitetannante, liz_n_stream, JusteNana, JeanSimonLapointe, Mordhred, BubblyMarie, BASTIEN ART, Beth Lame, XatuFox, Floreya. Il y aura des invités, des surprises et du gros fun!

Tu peux visiter La Zone de jeux indie Loto-Québec au Comiccon de Montréal au Palais des congrès du 14 au 16 juillet. Et sur Twitch, ça se passe sur la chaîne Loto-Québec durant les heures d’ouverture de l’événement. Ne manque pas ça!