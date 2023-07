Deadpool 3: une première photo de Hugh Jackman en Wolverine

Ryan Reynolds a partagé un tout premier aperçu de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine pour Deadpool 3.

Évidemment, on a déjà vu l’acteur australien dans la peau de Wolverine dans le passé, mais on a enfin une idée de son look dans le troisième film de Deadpool tant attendu.

La photo a été partagée par Reynolds dans une «Story» Instagram éphémère. Celle-ci ne dévoile pas grand-chose, toutefois. On constate que la pilosité iconique de Wolverine est de retour, mais c’est pas mal tout.

Capture d'écran: Instagram / Pèse sur start

L’acteur canadien n’a pas encore partagé d’aperçu de Jennifer Garner, qui reprendra le rôle d’Elektra pour ce troisième chapitre.

Rappelons que Deadpool 3 est désormais un film «Disney», mais ses créateurs veulent rassurer les fans: il sera aussi épicé que les titres précédents.

Deadpool 3 sort en salle le 4 mai 2024.

s

s