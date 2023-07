Zelda Tears of the Kingdom: il tente de construire une catapulte et ça ne se passe pas bien [VIDÉO]

Les fans du jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont construit de vraies oeuvres d’art avec les artefacts soneaus (zonai). D'autres joueurs ont tenté de construire de belles machines, mais, comme vous le savez probablement, ça ne fonctionne pas toujours.

J’en suis la preuve. Chaque fois que je tente de construire une machine soneau compliquée pour aider un gentil Korogu à retrouver son ami, celle-ci a plutôt tendance à le projeter à l’autre bout de la carte. C’est bien comique, et tout le monde adore un beau fail.

Justement, en faisant le tour de Reddit lundi matin (une habitude très saine), je suis tombée sur un fail qui m’a fait bien rire. Il est si simple, et pourtant, je crois que plusieurs d’entre nous pourront s’y identifier. On est tous passé par là.

Un joueur a tenté de faire une catapulte (ou un trébuchet, je ne m’y connais pas en armes rétro) avec une construction plutôt simple. Il croyait fermement que sa machine allait fonctionner. Hélas, pouet pouet, la roche est allée dans une autre direction.

La construction n’était pas si mal; l’erreur est probablement d’avoir utilisé des propulseurs sous la roche. L’idée est généralement bonne et la construction est plutôt réussie malgré quelques petites erreurs. La V2 doit être fonctionnelle. Mais, on apprécie l'enthousiasme de ce premier essai.

On n’est pas tous des génies en construction numérique. Certains d’entre nous sont parfaitement médiocres à la construction de machines soneaus dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. On ne fera pas de Batmobile, mais on va construire un bateau boboche qui va se rendre à l’autre bout du lac. Cet article est pour nous: ces gens un peu pourris, mais avec de bonnes intentions.

On comprend le fail du joueur sur Reddit. On l’a vécu, ce fail, à plusieurs reprises. Vive les gens un peu poches!