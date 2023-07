Voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium de juillet

Sony a dévoilé les nouveaux jeux qui s’ajouteront aux catalogues PlayStation Plus Extra et Premium en juillet, et la liste est bien remplie.

Un total de 18 jeux rejoindront le service PS Plus à partir du 18 juillet. Si vous êtes membre Extra, on vous suggère fortement d’essayer It Takes Two avec un ami. Vous pouvez lire notre critique du jeu ici!

PlayStation Plus Extra

It Takes Two (PS5, PS4)

The Ascent (PS5, PS4)

Undertale (PS4) | Review

Sniper Elite 5 (PS5, PS4)

SnowRunner (PS5, PS4)

World War Z (PS5, PS4)

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

Melty Blood: Type Lumina (PS4)

Dysmantle (PS5, PS4)

Circus Electrique (PS4)

Dynasty Warriors 9 (PS4)

Samurai Warriors 5 (PS4)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (PS5, PS4)

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R (PS5, PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

PlayStation Plus Premium

Twisted Metal (PS1)

Twisted Metal 2 (PS1)

Gravity Crash Portable (PSP)

Malheureusement, d’excellents jeux vont également quitter le service dès le 18 juillet. Pour la liste complète, c’est par ici.

