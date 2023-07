Les magnifiques cosplays du Comiccon de Montréal [VIDÉO]

Plus de 65 000 personnes étaient au Palais des congrès ce weekend dans le cadre du Comiccon de Montréal. Et Pèse sur start était là aussi, comme à tous les ans!

Vous avez peut-être croisé notre équipe samedi alors qu’on jasait avec les adeptes du cosplay. On a profité de notre visite pour créer une petite vidéo mettant en vedette les gens qu’on a rencontrés!

Les cosplays du Comiccon

Tous les fandoms étaient sur place pour l’événement geek de l’été. On n’a pas pu voir tout le monde, et il y avait plein d’autres beaux cosplays, mais on a préparé un vox pop très amusant qui sortira plus tard cette semaine.

Venez nous voir au prochain Comiccon, on va être là!

