Christopher Nolan ne réalisera pas d’autres films de superhéros

Christopher Nolan a écarté la possibilité de réaliser un autre film de superhéros.

Lors d'un court entretien avec le YouTubeur HugoDécrypte, le réalisateur de The Dark Knight s’est vu demander s’il envisageait de réaliser un autre film de superhéros après sa trilogie Batman, acclamée par la critique. La réponse est sans appel : « Non ».

Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait réaliser un film Star Wars, Christopher Nolan a également répondu par la négative. Il a également exclu la possibilité de réaliser une série télévisée et a confirmé qu'il envisageait de continuer à faire des films dans dix ans.

AFP Christopher Nolan

Christopher Nolan a lancé sa trilogie, avec Christian Bale dans le rôle du justicier masqué, en 2005 avec Batman Begins. Il a poursuivi avec The Dark Knight en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012.

Lors d'une autre entrevue sur le podcast ReelBlend de CinemaBlend, le réalisateur d'Oppenheimer a abordé la question de la retraite. Il a comparé l'approche de Quentin Tarantino - qui se retire après son dixième film - à la méthode de Martin Scorsese - qui continue à réaliser à 80 ans.

« La vérité, c'est que je comprends les deux points de vue. Raconter des histoires au cinéma crée une dépendance », a déclaré Christopher Nolan. « C'est un travail difficile, mais c'est très amusant. C'est quelque chose que l'on se sent poussé à faire, et il est donc un peu difficile d'imaginer arrêter volontairement. »

Cependant, il admet que « Quentin a toujours dit ça - et il n'est volontairement jamais précis sur les films dont il parle ou quoi que ce soit d'autre - mais quand il regarde certains des travaux réalisés par les cinéastes des dernières années, il se dit que s'ils ne sont pas à la hauteur, il vaudrait mieux qu'ils n'existent pas. Je pense que c'est un point de vue très puriste. C'est le point de vue d'un cinéphile qui attache de l'importance à l'histoire du cinéma. »