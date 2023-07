Le tournage de Deadpool 3 est suspendu

Des milliers de membres du syndicat des artistes-interprètes, SAG-AFTRA, sont désormais en grève aux côtés de la Writers Guild of America, ce qui marque la plus grande fermeture d’Hollywood depuis la dernière grève conjointe des syndicats d'acteurs et d'écrivains en 1960. Cette dernière avait été menée par Ronald Reagan, pas encore président des États-Unis, mais déjà président du syndicat des acteurs.

Selon Variety, Deadpool 3, le dernier film de Ryan Reynolds qui voit le retour de Wolverine, est l'une des premières grandes productions à être touchée par la double grève. La suspension du tournage intervient quelques jours seulement après que les fans ont eu droit à une première image du plateau montrant Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool aux côtés de Hugh Jackman dans le célèbre costume jaune et noir de Wolverine.

Jennifer Garner doit également le projet dans le rôle d'Elektra, personnage qu'elle a déjà incarné dans Daredevil en 2003 et Elektra en 2005. Le prochain volet devrait aussi accueillir Emma Corrin et Matthew Macfadyen en tant que nouveaux venus dans la franchise, aux côtés de Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Rob Delaney et Brianna Hildebrand, qui étaient déjà présents dans la saga.

La date de sortie de cette suite, réalisée par Shawn Levy, est actuellement fixée à mai 2024. Il reste à voir si cette date sera modifiée en raison de la pause de l'industrie. Les scénaristes hollywoodiens se sont mis en grève en mai et les membres de la SAG-AFTRA ont rejoint le mouvement jeudi dernier, en raison d'un conflit portant sur les salaires, les indemnités résiduelles, les conditions de travail et l'intelligence artificielle.