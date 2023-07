Essai Pixel Tablet: Google revient en force sur le marché des tablettes

Google est de retour sur le marché des tablettes Android, et c’est prometteur. Grâce à sa station de recharge, la Pixel Tablet se transforme en écran intelligent de 10,95 pouces pour la maison qui pourrait charmer les utilisateurs de l’écosystème Pixel.

Après le Pixel Slate de 2018, qui misait sur la productivité, Google mise désormais sur la véritable utilité d’une tablette, selon moi: un gros jouet qu’on garde près du divan. Mais, la Pixel ajoute aussi une valeur importante qui la démarque des compétiteurs avec la station d'accueil qui la transforme en écran intelligent pour la maison.

C’est un bon pari pour Google, qui a déjà un bel écosystème Pixel avec ses téléphones et ses appareils Nest Hub pour la maison. Parce que si je veux être productive, je préfère utiliser un ordinateur, et je crois qu’une tablette est souvent plutôt utilisée sur le divan pour doomscroller pendant qu’on regarde la télé. Là, on peut faire tout ça, et profiter d’un écran intelligent.

Le dock

Pèse sur start La tablette installée sur le dock. Oui, c'est un Pikachu géant en arrière-plan.

Le dock, c’est la station de recharge / d'accueil fournie qui fait de la tablette Pixel un appareil hybride. Grâce au dock, la tablette se transforme en écran intelligent avec tous les contrôles Google Home pour la maison intelligente et en petite télé, en plus d’avoir un haut-parleur étonnamment bon.

Tous mes appareils connectés à Google Home sont accessibles sur la tablette. C’est donc pratique pour quelqu’un comme moi qui navigue déjà l’écosystème Google Home et qui possède des appareils Nest Hub. Je ne suggère pas d’avoir trop d’appareils Google Home dans un petit appartement, cependant. Car un simple «Hey Google» peut être entendu par un autre appareil, et ça devient rapidement frustrant.

Ceux qui utilisent Google Home pour l’éclairage, les serrures, les thermostats et caméras seront bien heureux de tout retrouver sur un gros écran.

La tablette est installée sur sa station de recharge dès qu’elle n’est pas utilisée, alors elle est toujours prête. Sa durée de vie est autour de 12 heures selon Google, mais vous ne risquez pas de manquer de jus. À moins que vous aimiez jouer à Merge Mansion durant 12 heures. Une des raisons pour lesquelles j’ignore toujours mes tablettes, c’est qu’elles ne sont jamais rechargées. Maintenant, c’est chose du passé.

La coque Pixel Tablet, vendue séparément, a un design qui se fond parfaitement à la station de recharge, offrant un rabat et une protection d’écran. La coque est toutefois vendue séparément, et il faudra débourser plus de 100$ pour protéger notre tablette. Je comprends que les étuis sont rarement fournis, mais je trouve que le prix est un peu excessif.

L’appareil est accroché à sa station d’accueil grâce à des broches Pogo magnétiques, et il faut bien placer la tablette, sinon, ça ne colle pas. Pour désancrer la tablette, je dois utiliser deux mains, sinon la station reste collée à la tablette. J’aimerais bien que ça soit plus «smooth» comme transition, mais il est logique que le tout soit robuste pour éviter des accidents.

Le câble de la station d’accueil est aussi beaucoup trop court. Heureusement, j’ai une prise exactement à l’endroit où je voulais installer la station, mais ça ne risque pas d’être le cas pour tout le monde.

La tablette est une tablette

Pèse sur start La photo date de juin.

La Pixel Tablet de base, avec 8go de mémoire vive et 128go de stockage, coûte 699,99$ CA et est offerte en «vert lichen» ou «porcelaine».

Son revêtement résistant aux taches est semblable à celui des appareils Google Nest Hub et se nettoie facilement. À 493 g, l’appareil est un peu plus lourd que le iPad de 11 pouces, mais la prise en main est très agréable, peu importe la position.

Vous pouvez utiliser le lecteur d’empreinte avec le bouton d’alimentation situé à côté des boutons de volume, mais je préfère de loin utiliser le bon vieux code pour déverrouiller l’appareil. Ici, les boutons sont situés sur le bord supérieur côté droit si la tablette est sur la station de recharge à l’horizontale, ce qui est logique, mais j’ai tendance à chercher le bouton d’alimentation en mode portrait. C’est une habitude que j’ai de la misère à perdre, mais l’emplacement des boutons est logique quand on pense au dock.

La tablette a un port USB-C pour être rechargée lorsqu’elle n’est pas placée sur le dock, mais je dois vous avouer que ça ne sert pas à grand-chose. C’est bien de l’avoir inclus, mais votre tablette risque de souvent être sur son dock lorsqu’elle n’est pas utilisée. Pour les écouteurs, la tablette est évidemment dotée d’une connexion Bluetooth. C'est chose du passé, les prises pour écouteurs, et il faudra s'y habituer.

Avec son Chromecast intégré, vous pouvez afficher pas mal tout ce que vous voulez sur la tablette lorsqu’elle est sur sa station (sauf Netflix, pour une raison que j’ignore), ce qui est pratique si votre coloc ou partenaire regarde quelque chose d’autre à la télé du salon. De mon côté, j’ai beaucoup utilisé les haut-parleurs de la station de recharge pour écouter des podcasts pendant que je jouais à la PS5. La qualité sonore est surprenante dans ce mode. Sur la tablette seule, cependant, le son ne sort pas de l’ordinaire, malgré son système audio quadriphonique.

Sinon, la tablette fait tout ce qu’une tablette devrait faire. Elle est parfaite pour surfer sur le Web, lire www.pesesurstart.com et consulter toutes les notifications qui envahissent votre vie. C’est une bonne tablette performante avec son processeur Tensor G2, qui est aussi dotée d’un appareil photo 8 Mpx (avant et arrière) pour ceux qui prennent des photos avec leurs tablettes. Je ne connais pas ces gens-là, mais ils doivent exister. Pour la vidéo, la tablette peut enregistrer à 1080p à 30 fps, offrant Live HDR et la stabilisation vidéo.

J’ai particulièrement aimé pouvoir modifier mes photos sur la tablette en utilisant les mêmes fonctions logiciels de mon téléphone Pixel, mais en plus gros, avec le Partage à proximité. Magic Eraser, qui permet d’effacer des objets sur des images, est beaucoup plus facile à utiliser sur un si grand écran.

L’appareil peut être utilisé par plusieurs personnes aussi, permettant d’y intégrer plusieurs comptes utilisateurs. Et il y a l’écran partagé (split screen) qui permet d’utiliser deux applications en même temps au lieu de changer de fenêtre.

Un bon gadget

Google

La Pixel Tablet est un bon gadget pour ceux qui sont déjà charmés par le monde des tablettes. Elle est robuste, versatile, performante et son dock est franchement utile. Il faut un peu déjà aimer l’écosystème Google Home pour vraiment profiter de tout ce que la tablette offre, mais pouvoir y afficher presque tout via Chromecast la transforme réellement en petite télé streaming. Ça, c’est super.

Et si vous voulez tout simplement une bonne tablette, la Pixel n’est pas décevante du tout.

Le bon

Tablette performante et toujours rechargée

Le dock est un excellent accessoire pour maison intelligente

Plusieurs comptes d’utilisateurs

Performance audio du haut-parleur du dock

Le moins bon