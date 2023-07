Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [AOÛT 2023]

PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts aux membres PlayStation Plus durant le mois d’août 2023.

Les abonnés Essential, Extra et Premium du service de PlayStation Plus pourront se procurer gratuitement, dès le 1er août, les jeux suivants.

PGA Tour 2K23 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Dreams | PS4

| PS4 Death’s Door | PS4, PS5

Dernière chance!

Les membres PlayStation Plus auront jusqu’au 31 juillet pour ajouter les jeux Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered et Endling – Extinction is Forever à leur bibliothèque.

Les jeux PlayStation Plus du mois d’août seront disponibles jusqu’au 4 septembre.