Voyez ici les nouvelles tablettes Galaxy Tab S9

Après le modèle haut de gamme pliable Z Fold 5 décrit ici, la parade matérielle Unpacked de Samsung se poursuit avec la tablette Galaxy Tab S9.

Même si elle fut présentée en second plan lors de l’événement Unpacked, la nouvelle tablette Tab S9 ne manque pas d’intérêt. Arrivée à maturité, la gamme Galaxy Tab S9 est le premier modèle de la série à atteindre la norme IP68. Cela signifie qu'elle peut résister à la poussière et à l'eau. C'est la première tablette Samsung à atteindre ce niveau qui n'a pas été spécifiquement conçue pour un usage intensif.

Toutes les tablettes S9 de cette génération sont dotées d'un écran DELo (OLED – ou écran à diodes électroluminescentes organiques), alors que les modèles de l'année dernière étaient divisés entre des écrans DEL et DELo en fonction de la taille.

Nouvelle puce Snapdragon

L'autre grande nouveauté est la puce Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce a été introduite pour le téléphone Galaxy S23 en début d'année et a été intégrée à la gamme de téléphones pliables Galaxy Z au cours de l'événement d’hier. La puce est une version personnalisée de la Snapdragon 8 Gen 2 qui apporte des améliorations dans des domaines tels que le traitement du signal numérique pour les photos. Les haut-parleurs quadruples ont également été améliorés en plus d’être 20 % plus grands que ceux de la génération précédente et d’offrir une qualité Dolby Atmos.

Samsung Les nouvelles tablettes Tab S9 2023

Trois tailles proposées

Déclinées en trois versions et tailles – Tab S9 (11 po), Tab S9+ (12,4 po) et Tab S9 Ultra (14,6 po), – la taille des piles varie en fonction du volume disponible, respectivement 8400 mAh, 10 090 mAh et 11 200 mAh.

Le S9 est doté d'un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels à l'avant et de 13 mégapixels à l'arrière. Le S9+ et le S9 Ultra ajoutent un second ultra-large de 8 mégapixels à l'arrière, tandis que l'Ultra dispose également d'une seconde caméra égoportrait de 12 mégapixels. Les trois modèles sont livrés avec le nouveau stylet Galaxy S Pen, qui, comme les tablettes elles-mêmes, est désormais conforme à la norme IP68.

Au stylet de base, Samsung offre en option le stylet S Pen Creator Edition conçu avec un matériau texturé pour une prise en main confortable et un angle d'inclinaison plus large qui rend la création plus intuitive.

Samsung Les nouvelles tablettes Tab S9 2023

Prix, versions et une absence

La tablette Tab S9 de base est proposée à partir de 1100 $ (tous les prix sont arrondis) avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage; la S9+ @ 1350 $ pour le modèle 12 Go et 256 Go ; et la S9 Ultra @ 1600 $ pour le modèle 12 Go et 256 Go. Jusqu’au 10 août, chaque version est offerte avec une capacité de stockage doublée pour le même prix. Au dernier échelon, enfin, la tablette S9 Ultra avec 16 Go et 1 téraoctet (To) est offerte contre 1750 $.

Grande absente du catalogue canadien, la version cellulaire 5G de la tablette S9+ (1150 $US).