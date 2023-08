Disney+ Loki: la bande-annonce de la deuxième saison est arrivée [VIDÉO]

Une première bande-annonce pour la prochaine saison de la série Disney+ Loki a été dévoilée lundi matin par Marvel Studios.

Tom Hiddleston et Owen Wilson sont de retour dans les rôles du Dieu de la malice et Mobius pour une deuxième saison de Loki. L’acteur Ke Huy Quan, connu pour ses rôles dans Indiana Jones and the Temple of Doom et Everything Everywhere All at Once, rejoint également la distribution dans un rôle inconnu.

Bande-annonce Loki saison 2

Les événements de la série Loki se déroulent après ceux du film Avengers: Endgame et suivent les aventures du Dieu, tué par Thanos dans le film Avengers: Infinity War, mais encore en vie dans une réalité alternative créée.

Comme la saison précédente, la saison 2 de Loki aura six épisodes. Elle débarque sur Disney+ le 6 octobre.

