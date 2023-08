Bientôt un Wonder Woman 3, selon Gal Gadot

Gal Gadot a révélé qu'elle développait Wonder Woman 3 avec les patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran.

Lors d'une interview pour Comicbook.com, qui a été réalisée avant la grève des acteurs, l'actrice israélienne a révélé qu'elle travaillait sur une suite de Wonder Woman, sorti en 2017 et de Wonder Woman 1984, sorti en 2020, avec les nouveaux coprésidents de DC Studios.

« J'adore incarner Wonder Woman, a-t-elle déclaré. Elle m'est si proche et chère à mon cœur. D'après ce que j'ai entendu de James et de Peter, c'est que nous allons développer une Wonder Woman 3 ensemble. »

La star de 38 ans a fait ses débuts en tant que guerrière amazonienne dans Batman v Superman: L'Aube de la Justice en 2016 et se préparait à reprendre son rôle dans Wonder Woman 3 lorsqu'il a été annulé suite au changement de direction chez DC Studios, fin 2022.

Il est donc clair que le projet est en cours de révision, mais on ne sait pas si Patty Jenkins, qui a réalisé les deux films précédents, sera impliquée dans ce troisième volet.

Gal Gadot a également fait des apparitions dans le costume de la super-héroïne, cette année, dans Shazam! La Rage des Dieux et dans The Flash.

Le nouvel univers DC, sous l'égide de James Gunn et Peter Safran débutera avec Superman: Legacy, avec David Corenswet en tant que super-héros et Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

Évoquant les nouveaux venus de la famille DC, Gal Gadot a ajouté : « Je suis contente pour eux. C'est tellement énorme et c'est un début tellement excitant pour n'importe quel acteur, et je souhaite à tout le monde bonne chance et de profiter de cette expérience. »

Parmi les films de l'univers DC à sortir prochainement figurent également The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow et Swamp Thing.