Le dévoilement de Red Dead Redemption se fait démolir par les joueurs

Lundi, Rockstar dévoilait enfin son projet secret issu de la franchise Red Dead Redemption. Il ne s’agissait pas d’un nouveau jeu ni d’un remake, ni même d’un remaster, mais bien d’un simple portage d’un jeu de 2010.

En effet, la compagnie a confirmé qu’un portage de Red Dead Redemption allait débarquer sur les consoles Nintendo Switch et PlayStation 4. Avant de vous fâcher, sachez que Rockstar offre, généreusement, le DLC Undead Nightmare avec le jeu. Vous aurez donc droit à un jeu de plus de 13 ans et une extension de contenu pour 64,99$. Toute une offre!

Évidemment, je ne suis pas la seule à accueillir cette nouvelle avec quelques tomates numériques comme projectiles. Au moment d’écrire ces lignes, la bande-annonce du dévoilement a accumulé 98 000 mentions «je n’aime pas» contre 34 000 mentions «j’aime». Mais, c’est dans les commentaires que l’annonce se fait complètement démolir:

«Je dois donner crédit à Rockstar. Ils ont réussi à ne même pas atteindre mes attentes les plus basses,» peut-on lire sur YouTube.

«Merci d'avoir annoncé la sortie d'un jeu de 13 ans sur une console de 10 ans. C'est très gentil de ta part, Rockstar!» s’exclame un utilisateur.

«Rockstar est le meilleur exemple de la raison pour laquelle la rétrocompatibilité est si utile, car elle empêche les entreprises de republier un jeu de plus de 10 ans sans améliorations majeures et de facturer un prix prémium pour y jouer.»

«L’un des meilleurs jeux jamais créés, et vous ne pouviez même pas faire un remaster...»

Sous la vidéo, on retrouve encore et encore la même expression: «vous ne manquez jamais de nous décevoir» (You never fail to disappoint us), qui est répétée une centaine de fois par la communauté gaming afin de critiquer la compagnie Rockstar. Vraisemblablement, les joueurs ne sont pas charmés par ce Grand DévoilementTM.

Selon Kotaku et ses sources, un vrai projet de remaster du jeu Red Dead Redemption aurait été abandonné après la sortie catastrophique de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, qui a été l’un des lancements les moins bien reçus en 2021. Dans le cas de Definitive Edition, Rockstar avait délégué le développement à Grove Street Games. Le portage de Red Dead Redemption a aussi été confié à une autre compagnie, Double Eleven Studios.

Je vais jouer à Red Dead Redemption, parce que ce sera la seule façon pour moi de découvrir un jeu de 2010 que j’ai manqué. J’aurais pu en profiter quand le jeu était encore sur le service PlayStation Now, mais j’espérais justement qu’un remaster arrive un jour. Il y a l’option rétrocompatibilité avec la Xbox Series X, mais, encore une fois, j’attendais un meilleur deal.

Et c’est pour ça que ça va quand même fonctionner comme lancement, selon moi. Je ne dois pas être la seule dans cette situation. La suite (qui sert en fait de prédécesseur à l’histoire) de 2018 a été un succès monstre pour Rockstar, alors beaucoup de joueurs doivent probablement vouloir découvrir le titre précédent. Je comprends la stratégie, mais je ne l’aime pas. Ce que j’aurais réellement aimé, c’est un remaster 4K. Même pas un remake! J’aurais payé 79,99$ et j’aurais monté à cheval sans chialer.

Il y a quand même du positif: vous allez enfin pouvoir vous promener avec John Marston, sur la Nintendo Switch, durant votre trajet à bord du REM pour aller au DIX30. Tout n’est pas perdu.

Red Dead Redemption sort sur Nintendo Switch et PS4 le 17 août 2023.