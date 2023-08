Alan Wake 2 repoussé, car il y a trop de bons jeux prévus en octobre

Alan Wake 2 n’a pas eu peur de l’Halloween, mais plutôt du calendrier bien chargé de sorties de jeux en octobre. Le titre très attendu sortira donc 10 jours plus tard que prévu.

En effet, cette suite d’Alan Wake, de Remedy Entertainment, devait sortir le 17 octobre. Elle sortira plutôt le 27 octobre, question de laisser les joueurs respirer un peu durant un mois rempli d’excellentes sorties.

«Octobre est un mois incroyable pour les lancements de jeux, et nous espérons que ce changement de date donnera plus d'espace à chacun pour profiter de ses jeux préférés», a écrit Remedy Entertainment sur Twitter.

Bande-annonce Alan Wake 2

Le studio n’a pas tort. Côté grosses sorties, le mois d’octobre a: Assassin’s Creed Mirage (5 octobre), Forza Motorsport (10 octobre), Lords of the Fallen (13 octobre), Marvel’s Spider-Man 2 (20 octobre), Super Mario Bros. Wonder (20 octobre), Cities: Skylines 2 (24 octobre) et Alone in the Dark (25 octobre). Et il y en a plein d’autres; ceci n’est qu’un petit résumé de ce qui s’en vient.

Alan Wake 2 est la suite d’Alan Wake de 2010. Il s’agit d’un jeu d’horreur de survie («survival horror») joué en solo.

Pour rappel, le jeu sortira sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Sur PC, il sera offert via l’Epic Games Store. Rendez-vous le 27 octobre!

