Little Nightmares 3 annoncé avec un mode coop

L’excellente série Little Nightmares aura un troisième opus l'an prochain, a-t-on appris mardi lors de l’événement Opening Night Live de Gamescom 2023.

En effet, Little Nightmares 3 a été dévoilé avec une bande-annonce promettant un univers aussi spécial que ses prédécesseurs. Cette fois-ci, cependant, vous allez pouvoir affronter vos peurs d’enfant à deux en mode coop en ligne ou solo avec IA.

Bande-annonce Little Nightmares 3

Are you ready to return to the Nowhere, little ones? This time, face your childhood fears together. #LittleNightmares III pic.twitter.com/lSKHfCJNxY — Little Nightmares III (@LittleNights) August 22, 2023

«Dans Little Nightmares 3, vous accompagnez Low et Alone dans leur voyage à la recherche d'un chemin qui pourrait les guider vers la sortie du Néant. Perdus au cœur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d'illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre», peut-on lire sur Steam.

Le jeu n’a pas de date de sortie officielle, mais Supermassive Games annonce qu’il devrait voir le jour en 2024. Little Nightmares 3 sortira sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.

À VOIR AUSSI