Xbox annonce de nouveaux habillages pour la Xbox Series X [PHOTOS]

Xbox a dévoilé lundi les habillages officiels de Xbox Series X, permettant aux joueurs de personnaliser leurs consoles de façon plus abordable que d’acheter une édition limitée.

Sur son blogue, Xbox annonce trois designs au Canada: Starfield, qui s’agence parfaitement à la manette du même nom, Arctic Camo et Mineral Camo.

«Les Habillages ont été conçus spécifiquement pour la Xbox Series X , afin d’épouser leur forme avec précision. Chaque détail a été pris en compte pour préserver les performances optimales de votre console – les ventilations sont toutes dégagées et de petits pieds ont été ajoutés au bas des Habillages pour garantir que l’air puisse circuler librement à travers la console. Fabriqués à partir de panneaux solides recouverts de tissus de grande qualité, les Habillages se rabattent autour de la console et se fixent à l’aide d’un crochet et d’une boucle de fermeture. L’intérieur des Habillages est imprimé de motifs en silicone qui les maintiennent en place», explique Monique Chatterjee de Xbox.

L’habillage Starfield sera disponible au Canada le 18 octobre au prix de 64,99$. Les habillages Mineral et Arctic Camo sortiront le 10 novembre au prix de 59,99$. Ils peuvent tous être précommandés dès maintenant!