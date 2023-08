Bande-annonce de lancement du jeu québécois Sea of Stars [VIDÉO]

Le jeu québécois Sea of Stars arrive à grands pas et Sabotage Studio a diffusé une nouvelle bande-annonce pour souligner son lancement, dévoilant aussi un nouveau personnage.

Bande-annonce de lancement Sea of Stars

L’extrait dévoile Seraï, une «portal assassin» qui peut utiliser des portails pour se déplacer lors d'un combat. Et selon la FAQ du site officiel de Sabotage, le jeu mettra en vedette un total de six personnages jouables, alors il en reste plusieurs autres à découvrir.

Sea of Stars est un RPG au tour par tour qui rend hommage aux classiques des années 90, tout en offrant une touche moderne et unique. Ce n'est pas le premier jeu de Sabotage Studio, toutefois. The Messenger, sorti en 2018, a été très bien reçu par les joueurs.

On vous suggère fortement de jouer aux versions québécoises de Sea of Stars et The Messenger; celles-ci vont certainement vous faire sourire autant que nous.

Sea of Stars arrive sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 29 août.