La console portable PlayStation Portal sortira cette année

On la connaît en tant que «Project Q» depuis plusieurs mois, mais elle a enfin un nom: la console portable de PlayStation s’appelle officiellement «PlayStation Portal», et elle sortira cette année.

PlayStation a dévoilé plus de détails sur la console sur son blogue mercredi matin. Le périphérique de lecture à distance permettra aux joueurs de profiter de leurs jeux PS5 en mode portable. La console reprend les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, notamment ses gâchettes adaptatives et son retour haptique. Son écran tactile LCD de 8 pouces est capable d’afficher une résolution de 1080p à 60 FPS.

Selon PlayStation, il s’agit du périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à partager, ou qui souhaitent profiter de leurs jeux à partir d’une autre pièce. PlayStation Portal se connecte à distance à la PS5 via une connexion Wi-Fi, ce qui permettra de passer rapidement de la console au périphérique. Il peut lire tous les jeux compatibles installés sur la console PS5 et utilisant la manette sans fil DualSense, et comprend également une sortie audio 3,5 mm permettant de connecter un casque filaire.

Les jeux PS VR2 fonctionnant avec le casque et les jeux diffusés à l’aide de la fonction de streaming cloud de PlayStation Plus Premium ne sont pas pris en charge, toutefois.

Alors, ça va coûter combien, tout ça? Eh bien, on s’attendait à bien plus que ça: le PlayStation Portal coûtera 199,99$ US. Pèse sur start a contacté PlayStation afin d’obtenir le coût canadien, et mettra à jour l’article lorsque celui-ci sera confirmé.

Casque Pulse Elite et écouteurs Pulse Explore

PlayStation

Ce n’est pas tout. PlayStation avait déjà dévoilé brièvement de nouveaux écouteurs sans fil, et a offert plus de détails à propos de ceux-ci en plus de dévoiler un nouveau casque-micro.

Casque Pulse Elite

Pulse Elite est le nouveau casque-micro sans fil de PlayStation, offrant un son sans perte, un micro à perche rétractable et une technologie de suppression des bruits parasites optimisée par l’IA capable de filtrer les sons d’arrière-plan. Un crochet de charge est également fourni avec le produit, afin de le charger et de le ranger en toute simplicité. Le casque coûtera 149,99$ US.

Écouteurs Pulse Explore

Les écouteurs Pulse Explore sont les premiers écouteurs sans fil de PlayStation, fournissant une expérience audio portative de haut vol, avec leurs deux microphones et leur technologie de suppression des bruits parasites optimisée par l’IA filtrant les sons d’arrière-plan. Ils proposent également un audio sans perte et sont fournis avec un boîtier de chargement. Les écouteurs coûteront 199,99$ US.

Pour plus de détails, visitez le blogue de PlayStation.