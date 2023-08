Le jeu d’horreur Scorn arrive sur PlayStation 5 en octobre [VIDÉO]

Le terrifiant jeu d’horreur Scorn, aux images cauchemardesques rappelant H.R. Giger, sortira enfin sur PlayStation 5 en octobre.

Scorn est sorti en 2022 sur PC et Xbox Series X/S. Malgré son accueil un peu mitigé auprès des critiques et joueurs, le jeu a réussi à se démarquer pour son style original et ses décors hantés. Sur Metacritic, les commentaires qui reviennent le plus souvent concernent surtout les contrôles difficiles durant les combats et les puzzles un peu redondants, mais l'atmosphère est particulièrement apprécié.

Si vous êtes fan de jeu «survival horror», vous pouvez certainement ajouter Scorn à votre liste de souhaits PS5, car le jeu débarquera sur la console juste à temps pour l’Halloween, le 3 octobre.

Pour voir si Scorn est pour vous, voici la bande-annonce!