Les tarifs de PlayStation Plus vont augmenter

PlayStation a annoncé mercredi matin les jeux gratuits du mois de septembre pour PlayStation Plus, mais aussi que les tarifs de son service vont augmenter très bientôt.

Ce sont les abonnements annuels qui seront touchés par les augmentations des tarifs. «Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d'abonnement PlayStation Plus», peut-on lire sur le blogue.

Le tarif PlayStation Plus Essential annuel passera donc de 59,99$ US à 79,99$ US, le tarif PlayStation Plus Extra annuel passe de 99,99$ US à 134,99$ US et PlayStation Premium passe de 119,99$ US à 159,99$ US. Pèse sur start a contacté Sony pour obtenir les tarifs canadiens et l’article sera mis à jour une fois que ces tarifs seront confirmés.

Ces prix révisés, applicables à l'échelle mondiale, offrent toujours un tarif réduit par rapport aux périodes d'abonnement plus courtes. Ceux qui ont déjà un abonnement annuel verront l’augmentation du tarif lors de leur prochaine date de renouvellement dès le 6 novembre ou après.

PlayStation confirme que les abonnés recevront un courriel à ce sujet, et que d’autres détails arrivent bientôt sur le site web officiel de PlayStation.

Sinon, la compagnie a aussi annoncé les jeux mensuels que tous les abonnés PlayStation Plus pourront ajouter à leur bibliothèque dès le 5 septembre:

Saints Row - PS4, PS5

- PS4, PS5 Black Desert - Traveler Edition - PS4

- PS4 Generation Zero - PS4

Vous avez jusqu’au 4 septembre pour ajouter les jeux du mois d’août à votre bibliothèque.

