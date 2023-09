Nos suggestions technos pour vos études

Que l’on soit au secondaire, au cégep, à l’université ou même au parlement (rentrée parlementaire oblige), il est très difficile, voire impensable, de fonctionner sans matériel informatique.

Commençons par les imprimantes jet d’encre qui, dans le passé, étaient peu chères, mais très dispendieuses à utiliser à cause des cartouches.

Cette fois, les fabricants ont ces dernières années renversé la vapeur et proposé des modèles mieux conçus, dotés de solides et généreux réservoirs d’encre de grande capacité faciles à remplir. La réserve d’encre qui totalise deux ans est calculée en fonction d’un volume d’impression mensuel moyen d’environ 150 pages. Ayant ce modèle d’imprimante ET-2850 EcoTank à la maison depuis plus d’un an, avec une utilisation légère, les quatre réservoirs d’encre sont encore pleins aux trois quarts.

Du coup, les imprimantes à jet d’encre sont redevenues de bons appareils face aux concurrents laser. Et comme cet appareil est une imprimante multifonction, il intègre un numériseur, un copieur, une impression recto verso automatique et une connectivité sans fil ou par câble USB. (Tous les prix sont arrondis.)

Epson Imprimante ET-2850 EcoTank

Modèle C11CJ63202. Sur son site, Epson indique les prix en ligne chez Amazon.ca, BestBuy et Bureau en gros: entre 250$ et 330$. Également en boutique.

Plusieurs enfants, plusieurs Chromebook

Si vous avez plus d’un enfant et que l’ordinateur familial est très sollicité, envisagez d’acheter un Chromebook. Très abordables, ils conviennent parfaitement à l’informatique de base de ceux-ci. Veillez simplement à le configurer d’emblée comme un appareil «enfant», afin de pouvoir contrôler les paramètres et les accès.

Il est aussi recommandé de fixer des limites de temps, de sorte que l’appareil s’éteigne automatiquement lorsque le temps est écoulé. Pensez également à interdire l’accès à YouTube, aux jeux vidéo, à tous les médias sociaux et à tout ce qui contient de la violence, en particulier sans la supervision d’un adulte.

Principal inconvénient: le manque de mémoire, surtout si l’appareil est très bon marché, donc n’hésitez pas à payer un peu plus pour de la mémoire vive et du stockage. Même si presque tout est stocké dans l’infonuage de Google, il arrivera un jour où les élèves auront besoin de mémoire et d’espace de stockage sur l’appareil.

Apple L'ordinateur portatif MacBook Air

Pour les plus vieux, des MacBook Air

Oui, les produits Apple sont souvent plus chers que la concurrence, mais si votre jeune n’est pas trop maladroit, un MacBook Air peut aisément durer quatre, cinq, voire six années de bons et loyaux services, sans aucun problème en termes d'autonomie de la pile, de stockage, de mémoire, etc. C’est une longue période pour un ordinateur portable, et vous aurez l’impression d’en avoir vraiment pour notre argent au bout du compte.

Prix de départ; modèle 13,3 po, puce M1, 1300$. Les 256 Go de stockage SSD suffiront, mais l’option 16 Go de mémoire vive (250$) est préférable pour l’utilisation qui augmentera au fil des ans.

Dans le monde PC Windows, le Lenovo Slim Pro 7 (14,5 po, processeur AMD Ryzen série 7000, 16 Go de mémoire vive et 1 téraoctet de stockage SSD) est un bon modèle à considérer: 1385$.

Lenovo Lenovo Slim Pro 7

Lenovo Lenovo Slim Pro 7

De bons écouteurs

De nos jours, le son personnel a une grande importance. Si vos écouteurs ne produisent pas un bon son et ne sont pas équipés d’un système de réduction du bruit, ils sont inutiles.

Annoncés il y a peu, les Studio Buds+ ne sont pas seulement beaux à regarder, ils ont aussi un excellent son. Mais ce n’est pas le plus important.

La caractéristique phare de ces écouteurs est l’autonomie de la batterie et l’annulation du bruit. Vous bénéficiez d’une autonomie totale de 36 heures avec l’étui de recharge, tandis que l’annulation du bruit vous permet de vous isoler du fond sonore et des bruits. C’est magique.

Apple Beats Studio Buds+

Enfin, les Studio Buds+ sont dotés d’un mode de transparence. C’est le contraire de l’annulation du bruit, car ils laissent entrer tout ce qui vient du monde extérieur.

Prix : 230$ chez Apple ou chez Amazon.

Apple Beats Studio Buds+

Sinon, le modèle précédent Studio Buds (sans le +) est aussi un bon choix, et moins chère: 140$.

Avec les mêmes caractéristiques, j’aime aussi les écouteurs Pixel Buds Pro (200$) qui offrent un son de très bonne qualité et une suppression des bruits efficace. Peu importe le modèle, le plus difficile reste à choisir les bons embouts qui assureront l’importante isolation acoustique essentielle à la suppression sonore.

Google L'ensemble Pixel Buds Pro

Une connexion cellulaire

À mes débuts avec Fido, et depuis plusieurs années avec Fizz, j’aime bien ce dernier parce que les données Internet mensuelles non utilisées ne sont pas totalement perdues, mais reportées au mois suivant, et ce pour trois mois. Comme je ne suis pas accroc aux réseaux sociaux ni à d’autres services gourmands en bande passante, un forfait d’un gigaoctet (1 Go) par mois suffit pour mes besoins hors Wi-Fi.

Avec autant de services de communication audiovidéo sans frais (FaceTime, Messenger, Skype, Telegram, Signal, WhatsApp, etc.), les forfaits et services voix des opérateurs sont superflus.

Apple Tablette iPad Air avec un clavier Magic Keyboard

Une tablette

Si votre ado préféré utilise déjà un ordinateur portatif, une petite tablette peut devenir un intéressant complément; pour dessiner par exemple.

Sans portatif, alors mon choix tombe sur l’unique iPad Air que je me suis procuré au printemps 2022 équipée de la puce M1, contre 749$ avant taxes, maintenant 800$. Avec 64 Go de stockage, 8 Go de mémoire vive et un étui qui sert de support, je l’ai jumelé à un clavier Bluetooth Logitech que je peux également connecter à un iPhone 14 et à un lecteur Fire TV 4K à l’aide des trois boutons disponibles. Ainsi dotée, la tablette se comporte pratiquement comme un ordinateur portatif. En fait, l’iPad Air utilise la même puce M1 que le MacBook Pro de l’année précédente.

Apple L'iPad Air M1

Dotée d’un écran DEL Liquid Retina de 10,9 po, cette tablette est extrêmement portable et très rapide pour sa taille. Que vous souhaitiez prendre une note, enregistrer un cours entier ou faire une recherche, vous pouvez le faire sur l’iPad Air.

Outre l’étui, vous pouvez inclure le stylet Apple Pencil 2 au prix de 129$, mais on trouve d’intéressantes options moins chères, comme le stylet que je me suis procuré sur Amazon.ca pour une trentaine de dollars.

Version Wi-Fi ou cellulaire? Si l’utilisateur possède déjà un téléphone intelligent, ce dernier offre le partage de connexion, alors le modèle Wi-Fi moins cher fera l’affaire.

Une super souris

Une souris d’ordinateur, mais inversée, avec la boule côté supérieur. C’est ce que les pros de l’informatique utilisent et recommandent.

Les boules de commande (ou de pointage) Pro Fit Ergo TB450 ou TB550 de Kensington sont des dispositifs sans fil d’entrée de gamme à prix abordables, actionnés par le pouce pour tous les utilisateurs.

Récompensées par le prestigieux prix international 2023 Red Dot Design Award pour la conception de produits, ces nouvelles boules de commande sont idéales sur des espaces restreints avec une surface de bureau limitée, comme les pupitres en classe, en bibliothèque ou dans le coin étude de la chambre.

Compatibles avec Windows et macOS, les trackballs Pro Fit Ergo TB450 et TB550 combinent la sensation d’une souris sans fil avec la commodité et la précision d’une boule de commande avancée.

Kensington

Le modèle Pro Fit Ergo TB450 (K72194WW; 50$) dispose de cinq boutons programmables et offre le clic gauche, le clic droit et la molette de défilement familier d’une souris traditionnelle pour faciliter la transition vers la boule de commande. Cette souris inversée sans fil économe en énergie offre une longue durée de vie de la pile, jusqu’à 18 mois en utilisant la technologie 2.4 GHz ou jusqu’à 15 mois en utilisant la connectivité Bluetooth® Low Energy (LE).