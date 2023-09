Un film basé sur le jeu Stray annoncé

Un film d’animation basé sur le jeu vidéo Stray de BlueTwelve Studio a été annoncé.

Le jeu de 2022, qu’on a adoré, sera adapté par Annapurna Animation. Dans Stray, le joueur incarne un petit chat qui a été séparé de ses amis, et qui doit retrouver son chemin dans un environnement un peu cyberpunk futuriste.

Le studio n’a toutefois pas dévoilé un calendrier concret pour l’adaptation de Stray ni ses projets à venir. Annapurna Animation a cependant lancé son premier film Nimona en juin sur la plateforme Netflix.

Si vous n’avez toujours pas essayé Stray, le jeu indie peut être terminé en quelques heures et est disponible sur PS4, PS5, PC, Mac, Xbox One et Xbox Series X/S. Ajoutez-le à votre liste à souhait, c’est une belle aventure!