Ce livre de recettes sucrées inspirées de Pokémon donne l’eau à la bouche

Pokémon est la franchise idéale pour les produits dérivés. On a vu un peu de tout: des chaussures, des vêtements et même une collaboration avec McDonald's. Mais, cette fois-ci, c’est un livre de pâtisseries qui a retenu notre attention.

Le livre «My Pokémon Baking Book: Delightful Bakes Inspired by the World of Pokémon», qui sera offert en anglais à partir du 19 septembre, est rempli de recettes sucrées inspirées des adorables créatures de Pokémon.

Insight Editions Cupcakes tropicaux Pikachu

On y retrouve un peu de tout: des cupcakes, des gâteaux, des conchas, des brioches, des tartes, des éclairs et plus encore.

Chaque recette est inspirée d’un Pokémon précis et les chapitres sont divisés selon des régions connues de l’univers Pokémon: Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar et même Paldea de la neuvième génération.

Voici quelques coups de coeur.

Insight Editions Tartelettes meringuées aux bleuets Oshawott (Loutre)

Insight Editions Gâteau au miel Combee (Miniabeille)

Insight Editions Tarte aux bretzels au beurre d'arachide Bidoof (Souridodue)

Ça donne d'excellentes idées pour des partys de fêtes d'enfants...ou de grands gamers comme nous.

Vous pouvez commander le livre «My Pokémon Baking Book: Delightful Bakes Inspired by the World of Pokémon Livre» de Jarrett Melendez juste ici!

