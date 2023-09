Zelda: Il n’y aura pas de DLC de Tears of the Kingdom

Il n’y aura pas de contenu additionnel ou DLC (contenu téléchargeable) pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a-t-on appris mercredi.

C’est en entrevue avec Famitsu que le producteur de la franchise Zelda, Eiji Aonuma, a confirmé la nouvelle.

«Il n’est pas prévu de publier du contenu supplémentaire cette fois-ci, mais c’est parce que j’ai l’impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer du plaisir dans ce monde», a déclaré Aonuma.

Le prédécesseur de Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, avait reçu une extension (en «expansion pass») qui offrait une panoplie de nouvelles épreuves et de nouveaux items amusants.

Il faut toutefois rester optimiste, car le prochain opus de la franchise pourrait se dérouler dans le même univers que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

«La raison pour laquelle j’ai décidé de faire une suite [à Breath of the Wild], c’est parce que je pensais qu’il était utile de découvrir un nouveau jeu dans cette version d’Hyrule,» a-t-il déclaré selon une traduction d’IGN. «Si tel est le cas, si une nouvelle raison surgit, nous pourrions retourner dans ce même monde. Qu’il s’agisse d’une suite ou d’une nouvelle oeuvre, je pense que ce sera une toute nouvelle façon de jouer au jeu», a-t-il ajouté.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sorti en mai et plus de 18 millions d’unités ont été vendues. La compétition pour le jeu de l’année sera féroce en 2023, avec la popularité de Starfield et Baldur’s Gate 3, et il reste encore quelques gros titres prévus durant les prochains mois, dont Spider-Man 2 et Super Mario Bros. Wonder. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un adversaire de taille, toutefois.

