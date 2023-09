Starfield: voici ce qui arrive quand vous mettez des milliers de patates dans une pièce

Starfield vient tout juste de sortir et déjà, les memes sont nombreux et les extraits loufoques font le tour de la Toile. On vous montre notre extrait préféré à être ressorti!

Quelqu’un a eu la brillante idée de mettre des tonnes et des tonnes de patates dans une pièce de son vaisseau. Des milliers de patates. Moozipan, sur Reddit, a partagé ce qui se passe une fois qu’on ouvre la porte d’une pièce qui déborde de patates, et le résultat est exactement ce qu’on voulait voir.

Wow.

On souligne le travail acharné de cette personne, qui a dû passer énormément de temps à trouver toutes ces patates. Mais, on doit aussi applaudir la physique du jeu, car les pommes de terre se déversent parfaitement en ouvrant la porte, dégringolant les unes sur les autres et en rebondissant de façon qui nous semble très réaliste.

On ne va pas tester notre théorie dans la vraie vie, surtout avec le coût des patates à l’épicerie ces temps-ci, mais on apprécie l’oeuvre réalisée par cette personne. Lâche pas la patate.