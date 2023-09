Comment se marier dans Starfield?

Contrairement à plusieurs jeux avec des options romantiques, il y a peu de partenaires potentiels dans Starfield. Il y en a que quatre!

Heureusement, ce sont tous des personnages que vous pouvez bien apprendre à connaître et avec qui vous pouvez réellement passer du temps de qualité. Virtuel, en tout cas. Vous pouvez seulement avoir un partenaire amoureux, alors pas de couple polyamoureux dans l’espace!

Chaque personnage a ses préférences. Ils aiment certains trucs et détestent autre chose. Exemple: Sam va aimer quand on parle de sa fille de façon positive. L'inverse va le fâcher. Sarah est passionnée de Constellation, donc vous devriez respecter le groupe si vous espérez qu'elle soit intéressée.

Voici les options romantiques:

Sarah Morgan

Bethesda

Sarah aime Constellation, les bonnes actions et éviter les combats inutiles.

Sam Coe

Bethesda

Sam aime qu’on parle en bien de sa fille Cora, les bonnes actions, et le respect de la loi.

Andreja

Bethesda

Avec Andreja, il faut être un peu plus de l’autre côté de la loi. Elle va aimer quand vous volez et intimidez des ennemis ou quand vous répondez des trucs plus sarcastiques. Elle est loyale, et elle soutient House Va’ruun.

Barrett

Bethesda

Barrett aime Constellation, mais il est un peu plus cowboy et aime faire des blagues. Il peut parfois jouer avec la loi pour arriver à ses fins.

Tout se joue avec les réponses données et les questions posées. On vous suggère de sauvegarder avant de jaser, au cas où vous ratez votre approche. Et lorsque vous voyez l'option «Flirt» dans un dialogue, vous pouvez ainsi démontrer votre intérêt.

Continuez à entretenir votre relation et, éventuellement, vous débloquerez une mission unique avec votre compagnon, qui se terminera par la possibilité de l'épouser!