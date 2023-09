Nintendo: quel est le meilleur jeu de Mario? [QUIZ]

Super Mario Bros. Wonder, le prochain titre de la populaire franchise de Nintendo, sort en octobre et semble ramener plusieurs éléments classiques des jeux précédents.

On se sentait nostalgiques, alors on lance un petit «power ranking» des meilleurs jeux Mario principaux. Et au lieu de faire le classement selon Pèse sur start, on veut voir vos classements.

Parce qu’il y a beaucoup de jeux, on a regroupé certains titres (1 & 2) et on a laissé tomber les spin-offs et jeux mobiles. On fera un autre classement pour Mario Kart! Surveillez le site, on va partager les résultats bientôt.