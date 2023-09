Assassin’s Creed Mirage en 5 premières impressions

Vous êtes de ceux qui - comme moi - ont trouvé les derniers jeux Assassin’s Creed interminables? Bonne nouvelle, Assassin’s Creed Mirage s’annonce comme un retour aux sources qui devrait plaire aux amateurs de la première heure, du moins si on peut se fier aux quelques missions auxquelles j’ai eu l’occasion de jouer récemment.

Une lettre d’amour au premier Assassin’s Creed

Crédit : Maxime Johnson / Ubisoft. Assassin’s Creed Mirage rappelle souvent Assassin’s Creed, lancé en 2007.

Le premier constant en jouant à Assassin’s Creed Mirage est qu’il s’agit du successeur spirituel au premier titre de la série, paru il y a maintenant 15 ans. L’envergure du jeu plus limitée que dans certains des derniers volets rappelle un peu plus les premiers jeux, par exemple, tout comme le parcours initiatique du personnage principal. Certaines mécaniques de jeu reviennent après une longue absence (comme se cacher dans les foules) et on retrouve même le Moyen-Orient du Moyen-Âge.

Assassin’s Creed Mirage n’est pas pour autant daté. Au contraire, Ubisoft semble avoir ici bien dosé les anciennes mécaniques et les nouvelles. C’est un hommage premier Assassin’s Creed, certes, mais je n’ai pas eu l’impression de jouer à du remâché.

De bonnes idées pour encourager la furtivité

Le nouveau mode Assassin’s Focus d’ Assassin’s Creed Mirage encourage la furtivité. Crédit : Maxime Johnson / Ubisoft.

Parmi les nouvelles mécaniques, on en retient tout particulièrement une, Assassin’s Focus, qui permet de gagner des points de furtivité en effectuant des actions sans se faire voir (surtout des meurtres). Si notre jauge de points est assez haute, il est possible d’activer un mode très stylisé, où on peut tuer plusieurs personnes en même temps.

Sans l’Assassin’s Focus, certaines missions risquent d’être difficiles. Et sans furtivité, vous ne pourrez pas activer ce mode. Bref, ceux qui jouent à Assassin’s Creed comme si c’était Call of Duty devront changer de stratégie.

Moins de tourisme

Crédit : Maxime Johnson / Ubisoft. Assassin’s Creed Mirage se veut plus intime que les derniers titres de la série.

Peut-être que le jeu complet me fera mentir, mais Mirage m’a beaucoup moins donné l’impression d’être un touriste historique. Oui, on y visite Bagdad, et je suis convaincu qu’on y apprendra beaucoup sur l’histoire de l’Irak et de la région, mais les extraits auxquels j’ai joué m’ont donné l’impression que les développeurs se sentaient moins obligés de mettre l’emphase sur les lieux et personnages importants (qu’on pense aux pyramides et au Sphinx dans Origins, ou à Socrates dans Odyssey, par exemple).

On est encore un touriste historique. Mais j’ai l’impression que le jeu et l’histoire du personnage principal sont ici plus importants que cet aspect. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Cela reste à voir.

Ubisoft a pensé aux nouveaux joueurs

Crédit : Maxime Johnson / Ubisoft. Tant par rapport aux mécaniques de jeu qu’à l’histoire, Ubisoft semble s’est assuré que Assassin’s Creed Mirage soit accessible aux nouveaux joueurs.

L’histoire de Assassin’s Creed Mirage s’y prête, puisqu’on y incarne le jeune Basim Ibn Ishaq, qui sera initié à « Ceux qu’on ne voit pas », mais j’ai trouvé qu’Ubisoft semble avoir fait un bon travail ici pour bien expliquer autant les mécaniques que l’histoire aux joueurs qui n’auraient jamais joué à la franchise.

Assassin’s Creed existe depuis 15 ans. Mais du peu que j’ai vu, Mirage pourrait très bien servir d’initiation à la franchise, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les plus vieux qui auraient manqué le bateau jusqu’ici.

Des boucles d’essais et d’erreurs appréciées

Crédit : Maxime Johnson / Ubisoft. Je suis mort plus souvent qu’à mon tour dans mon aperçu d’Assassin’s Creed Mirage.

Quelques mots sur les mécaniques de jeu elles-mêmes : Assassin’s Creed Mirage est un véritable jeu d’action-aventure, et non un jeu de rôle, ce qui représente à mon avis un agréable changement.

J’ai particulièrement aimé les longues missions, qui rappellent presque Hitman, où tuer un personnage important nécessite une bonne analyse du territoire et de nombreuses tentatives ratées pour apprendre où se cachent les ennemis et quel est le meilleur chemin pour se rendre à sa victime sans alerter toute la ville.

Après trois heures de jeu, j’en veux encore.

Assassin’s Creed Mirage sera lancé le 5 octobre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One et Xbox Series X/S.