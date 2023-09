Nintendo annonce F-Zero 99, un battle royale [VIDÉO]

La série F-Zero est de retour! Mais, peut-être pas de la façon à laquelle vous vous attendiez.

Nintendo a présenté jeudi matin, lors d’un Nintendo Direct, le jeu F-Zero 99. Et si vous connaissez un peu les jeux «99», comme Tetris 99 et Pac-Man 99, vous comprenez probablement que 99 personnes vont s’affronter sur une piste de course.

«Faites la course sur des parcours F-ZERO classiques avec des machines du jeu original Super NES et parcourez les pistes dans des courses à grande vitesse. Mais attention, votre Power Meter diminuera si vous percutez des pilotes ou des garde-corps. S'il atteint zéro, vous êtes éliminé !»

Ça va être le chaos total.

Bande-annonce F-Zero 99

L’extrait diffusé par Nintendo a reçu un accueil un peu tiède, toutefois. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo compte près de 40% de réactions «je n’aime pas» contre les mentions «j’aime». Selon les commentaires, les fans de F-Zero ont été très patients, et après avoir attendu tant d’années, ils auraient aimé un vrai nouveau jeu.

La bonne nouvelle, c’est qu’on va au moins pouvoir essayer le jeu rapidement, car celui-ci sort jeudi. Donc, allez l’essayer dès maintenant pour en avoir le cœur net!