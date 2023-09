Des «remasters» de Fallout 3 et Oblivion?

Une fuite massive du procès de la Federal Trade Commission contre Microsoft a dévoilé une panoplie de projets jeux vidéo prévus, dont des rééditions de jeux populaires.

Des informations sur des projets de nouvelles consoles Xbox et de jeux Xbox Series X à venir ont été révélées grâce à des documents judiciaires mal censurés, déclare le journaliste Tom Warren de The Verge sur X (ex-Twitter). On apprend grâce aux documents qu'avant d’être rachetée par Microsoft en 2021, ZeniMax Media, qui possède plusieurs studios dont Bethesda, développait plusieurs jeux vidéo qui n’avaient pas encore été annoncés.

Voici la liste:

Un remaster du jeu The Elder Scrolls IV: Oblivion, prévu en 2022

Un jeu Indiana Jones (un projet déjà connu), prévu en 2022

Project Kestrel, prévu en 2023

Doom Year Zero, prévu en 2023 avec un DLC et d’autres DLC prévus en 2024

Un remaster du jeu Fallout 3, prévu en 2024

Une suite à Ghostwire: Tokyo, prévu en 2024

Dishonored 3, prévu en 2024

Project Platinum

Cette liste, partagée par The Verge, faisait partie d’une présentation Microsoft avant l’acquisition ZeniMax Media, alors les dates ne sont certainement pas à jour. Après tout, un DLC Starfield était prévu en 2022, mais le jeu est finalement sorti en 2023. Et lundi, on apprenait que le jeu Elder Scrolls 6 n'allait probablement pas sortir avant 2026.

Il faut aussi souligner que rien ne confirme que ces jeux, DLC et rééditions sont toujours dans les plans depuis l’acquisition de ZeniMax. Ça donne une petite idée vers où la compagnie s’en allait en 2020, mais l’industrie bouge vite. Tout ce que je veux, c'est de nouveaux memes du jeu Oblivion! Et pourquoi pas un «remake» de Morrowind, tant qu'à y être?

