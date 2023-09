Starfield: enfin une carte de New Atlantis

Il n’y a pas de cartes locales dans le jeu Starfield de Bethesda. Pourtant, votre personnage doit visiter des villes et s’y retrouver. Heureusement, quelqu’un a pensé à vous.

• À lire aussi: 15 choses que j’aurais aimé savoir avant de commencer Starfield

• À lire aussi: Comment changer votre nom et apparence dans Starfield

Le choix de ne pas inclure de maps dans un jeu si gigantesque est un peu étrange. Après tout, même dans Skyrim, on peut facilement retrouver les commerces que l’on recherche lorsque l’on visite un village...grâce à la carte. Dans Starfield, il y a quelques kiosques d’information à lire, mais rien pour aider le joueur à réellement trouver un endroit précis dans une ville. Ça se ressent surtout à New Atlantis, la plus grande ville du jeu.

Heureusement, quelqu’un a eu la brillante idée de créer un mod, trouvé par PC Gamer, pour régler le problème à New Atlantis. Wojtek Antonowicz a partagé sur le site Game Maps une belle grande carte de New Atlantis avec tous ses quartiers, commerces et endroits importants.

Ça ne s’arrête pas là. Ceux qui jouent sur PC seront heureux d’apprendre qu’un mod de cette même carte a été publié sur NexusMods, en collaboration avec Antonowicz. Le mod fait en sorte que la carte est intégrée aux nombreux panneaux d’affichage de New Atlantis.

Wojtek Antonowicz / NexusMods / JustOkayGamer

Si vous jouez sur Xbox, vous n’allez pas pouvoir installer la version mod de la carte pour l’instant, mais je trouve pratique de l’ouvrir sur une tablette quand je visite New Atlantis.

Il y a beaucoup de débats en ligne concernant le manque de cartes dans Starfield. Certains joueurs disent que ça force le joueur de ralentir, prendre son temps et vraiment apprivoiser chaque ville tranquillement. D’autres trouvent que ça fait en sorte qu’on finit par tourner en rond. Je fais plutôt partie du deuxième clan, qui est tanné de chercher le maudit commerce Sinclair’s Books à Akila.

Bethesda a entendu les commentaires des joueurs. Sur X (ex-Twitter), le studio a confirmé que le jeu sera soutenu durant plusieurs années: «Même si nous ne répondons pas immédiatement à vos demandes, nous serions ravis de le faire à l’avenir, comme avec les plans de villes.» Fiou.

• À lire aussi: Comment se marier dans Starfield?

À VOIR AUSSI

s