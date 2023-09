Découvrez les nouvelles fonctions de YouTube

Aujourd’hui, 21 septembre, YouTube a tenu à New York son événement Made On YouTube pour discuter de l'avenir de la création de contenu sur YouTube.

À cette fin, la populaire plateforme vidéo mise sur de nouveaux outils comme YouTube Create pour faciliter la création de vidéos et sur l’intelligence artificielle générative pour éditer les arrière-plans de photos et de vidéos, les suggestions de sujets de vidéos et la recherche de musique.

YouTube Create

Comme plusieurs utilisateurs l’ont remarqué, il est généralement plus facile de réaliser une vidéo TikTok qu'une vidéo YouTube à part entière.

Dans sa riposte, « l'application YouTube Create offre des outils d'édition vidéo directement sur votre téléphone, notamment des fonctions d'édition et de découpage de précision, de sous-titrage automatique, de voix off et d'accès à une bibliothèque de filtres, d'effets, de transitions et de musique libre de droits avec technologie de correspondance des rythmes, afin que les créateurs puissent produire leur prochaine vidéo YouTube sans avoir recours à un logiciel d'édition complexe», écrit YouTube dans son blogue.

YouTube On peut demander à YouTube Create de créer une vidéo sur demande. Par exemple, celle d'un panda buvant du lait.

YouTube Et voici le résultat

Pas encore disponible sur notre marché

L'application YouTube Create sera téléchargeable gratuitement et disponible en version bêta sur Android dans les pays suivants : États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Indonésie, Inde, Corée du Sud et Singapour. YouTube prévoit de lancer l'application sur iOS l'année prochaine.

Dream Screen

Une nouvelle fonctionnalité appelée Dream Screen permettra de créer des vidéos et des photos générées par l'IA que les créateurs pourront placer en arrière-plan de leurs courts métrages. Dans un premier temps, les créateurs pourront saisir des messages-guides pour générer des arrière-plans ; à terme, selon YouTube, les créateurs pourront remixer et modifier leur contenu existant à l'aide d'outils d'IA pour créer quelque chose de nouveau.

Les outils d'IA commenceront également à influencer le type de contenu produit par les créateurs. Une nouvelle fonction d'IA dans YouTube Studio générera des idées de sujets et des plans pour des vidéos potentielles. Les suggestions de l'IA seront personnalisées en fonction des créateurs, précise YouTube, et basées sur les tendances du public. En outre, un système intelligent de recommandation musicale prendra en compte la description écrite de la vidéo d'un créateur pour suggérer des pistes audio à utiliser.

YouTube « Montre-moi que de la musique instrumentale »

Fonction de doublage par IA

Enfin, YouTube a annoncé une fonction de doublage par IA qui permettra aux créateurs de doubler leurs vidéos dans d'autres langues. YouTube a fait appel à l'équipe Aloud de son incubateur Area 120 au début de l'année pour l'aider à mettre au point cette fonction.