Vous avez choisi le trait «Cocon familial» (kid stuff), qui vous permet d’avoir des parents dans Starfield, et vous ne savez pas trop ce que ça veut dire? On vous aide.

Le trait «cocon familial», que vous pouvez choisir lors de la création de votre personnage, est nécessaire pour avoir des parents dans l’univers de Starfield. Et vos parents vous aiment, et aimeraient bien que vous visitez de temps en temps. Ça va coûter 2% de vos crédits chaque semaine, mais ça vaut la peine.

Et vos parents vont même un peu ressembler à votre personnage!

Où sont vos parents dans Starfield?

Vous n’allez pas pouvoir visiter vos parents n’importe quand en commençant Starfield. Avancez légèrement la quête principale, qui vous mènera à New Atlantis sur la planète Jemison, dans le système Alpha Centauri.

Vos parents sont dans la tour Pioneer (Pioneer Tower) à New Atlantis, dans le quartier résidentiel. Vous pouvez techniquement vous y rendre dès votre arrivée à New Atlantis, mais il y a aussi une façon plus «officielle» de le faire.

Après votre première visite de la Loge, vous aurez une «activité» optionnelle à choisir, qui vous proposera de visiter papa et maman à New Atlantis. Après ça, c’est à vous de dire coucou à vos parents de temps en temps. Et ça vaut la peine, car ils ont des cadeaux à offrir. Et de l’amour, t’sais.

• À lire aussi: Starfield: enfin une carte de New Atlantis

Si vous ne voulez plus payer les crédits hebdomadaires, vous pouvez annoncer à vos parents que vous ne pouvez plus les aider, ce qui retirera le trait «cocon familial». Je suggère fortement d’éviter cette situation, car le fameux «2% de crédits» semble plafonner à 500, ce qui est très peu dans Starfield si vous lootez en masse.