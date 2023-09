Netflix prépare un anime Devil May Cry [VIDÉO]

Netflix a dévoilé mercredi une bande-annonce dévoilant Devil May Cry, une adaptation animée de la célèbre série de jeux vidéo de Capcom.

Produite par Adi Shankar, à qui l’on doit l’excellente adaptation de Castlevania, la série Netflix comprendra huit épisodes et sera écrite par Alex Larsen (Yasuke).

Bande-annonce Devil May Cry

L’aperçu est bien court, mais Shankar a partagé son enthousiasme envers le projet: « Je suis honoré que Netflix et Capcom m’aient confié la direction de la franchise Devil May Cry. Alex Larsen et moi adorons ces personnages, nous faisons partie du fandom et nous nous engageons à dépasser la barre exceptionnellement haute que nous nous sommes fixée.»

L’adaptation Netflix de Devil May Cry a été annoncée par Shankar en 2018, puis, en 2021, le producteur avait confirmé que celle-ci aurait huit épisodes. Mais, il ne s’agit pas de la première adaptation de la franchise. En 2007, 12 épisodes ont été produits par Madhouse. Ces épisodes sont toujours disponibles sur Funimation.

Aucune date de diffusion n’a été confirmée pour l’adaptation Netflix pour l’instant, mais la plateforme indique que c’est pour «bientôt».