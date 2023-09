ChatGPT peut enfin naviguer sur Internet

C'était attendu depuis longtemps: ChatGPT peut désormais naviguer sur l'ensemble du Web et ainsi avoir accès aux informations les plus récentes.

Jusqu'à présent, l'agent conversationnel intelligent était limité à des sources ne dépassant pas septembre 2021. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur ChatGPT Plus et devrait être accessible à tous très prochainement.

Plus une journée ne passe sans une nouvelle annonce concernant ChatGPT. Après l'intégration de l'outil de génération d'images DALL-E dans ChatGPT Plus et la promesse pour cet automne de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir parler avec l'agent conversationnel et analyser des photos en plus d'écrire de simples prompts, OpenAI brise la barrière du temps. Jusqu'alors, les informations mises à la disposition de ChatGPT étaient limitées à fin 2021, hors plug-ins dédiés pour les abonnés à sa version premium.

Désormais, il peut prendre en compte les informations les plus récentes, disponibles sur le Web, grâce à Microsoft Bing. À noter que ChatGPT indique systématiquement le lien vers ses sources, pour pouvoir immédiatement aller vérifier l'authenticité des informations livrées.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez vous rendre dans les paramètres de votre compte, dans la section «Beta features» et activer «Browse with Bing» (naviguer avec Bing). Vous pouvez ensuite vous en servir à votre guise en sélectionnant précisément l'option «Browse avec Bing» dans le menu des options de GPT-4. Attention quand même, il n'est pas possible de cumuler l'usage de Bing et de plug-ins.

La navigation est disponible dès jeudi pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et sera étendue à tous «très bientôt».

Avec cette nouvelle fonctionnalité, ChatGPT rejoint certains concurrents qui proposent déjà de naviguer sur l'ensemble du Web, à l'image de Bing Chat, dans le navigateur Edge sous Windows, ou encore de Google Bard.