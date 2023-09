Où précommander le PlayStation Portal

Les joueurs canadiens peuvent désormais précommander leur appareil PlayStation Portal, qui sort le 15 novembre.

PlayStation Portal apporte l’expérience de la PS5 au creux de votre main et inclut des fonctionnalités clés de la manette sans-fil DualSense, comme les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Il est aussi doté d’un écran LCD 1080p de 8 pouces fonctionnant à 60 Hz, garantissant des expériences de jeu jusqu’à 60 FPS, pour une expérience visuelle à l’image des jeux de grande qualité créés par des développeurs de renommée mondiale.

Selon PlayStation, il s’agit du périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à partager, ou qui souhaitent profiter de leurs jeux à partir d’une autre pièce. PlayStation Portal se connecte à distance à la PS5 via une connexion Wi-Fi, ce qui permettra de passer rapidement de la console au périphérique. Il peut lire tous les jeux compatibles installés sur la console PS5 et utilisant la manette sans fil DualSense, et comprend également une sortie audio 3,5 mm permettant de connecter un casque filaire.

Où acheter? PlayStation Portal *Les prix peuvent changer sans préavis. 269.99$ La Source

269,99$ Amazon Canada

Attention, les stocks peuvent être épuisés. Ajoutez le PlayStation Portal à vos favoris!