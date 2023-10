Les meilleures applis pour votre nouveau téléphone

Les téléphones intelligents ne cessent de s'améliorer d'année en année avec des fonctionnalités et de nouvelles spécifications matérielles dont vous pouvez tirer profit. Que vous souhaitiez communiquer avec d'autres personnes, consulter la météo ou même trouver l'âme sœur, il y aura toujours une application pour vous dépanner, accéder à des informations à la volée, ou simplement vous aider à satisfaire vos envies numériques.

Mais les deux principales et uniques boutiques disponibles – Apple App Store et Google Play Store – disposent de milliers d'applications; alors, par où commencer? Voici une courte sélection de plusieurs applications mobiles essentielles pour votre appareil iPhone ou Android, tout en évitant celles trop bien connues qui entraînent potentiellement des défilements morbides (doomscrolling).

Messageries en ligne

Les comptes courriel des fournisseurs de services Internet, comme Vidéotron et autres, à utiliser avec la messagerie Mail d’Apple ont certes leurs avantages, mais les versions en ligne ont aussi les leurs.

Par navigateur web ou sur l’application mobile, Gmail est un incontournable. La messagerie Google est simple à utiliser, filtre 99,9% des contenus indésirables, est rapide et donne accès aux autres services du géant Google. Utilisée uniquement sur navigateur web, tous les messages et pièces jointes sont stockés en ligne et non dans votre appareil.

Sur iOS, l’appli incluse de série dans les appareils Android.

Si vos besoins nécessitent une messagerie sécurisée par chiffrement et par des lois strictes, le service et l’appli Tutanota développés en Allemagne respectent les sévères lois du Règlement général sur la protection des données du Parlement européen (RGPD) — et demeure facile à utiliser.

Sur iOS et Android

À considérer aussi : Proton Mail (Suisse) sur iOS et Android.

Intelligence artificielle

Que ce soit pour utiliser souvent, pour découvrir et se familiariser, la nouvelle et fameuse appli ChatGPT vous donne accès au puissant cerveau informatique. Si demandée que ChatGPT se classe au premier rang des applis de productivité sur l’App Store d’Apple, Gmail arrive en deuxième place.

Gratuite, l’appli ChatGPT synchronise votre historique sur tous les appareils et vous apporte les dernières améliorations du modèle intelligent d'OpenAI. Avec ChatGPT dans votre poche, vous trouverez des conseils personnalisés, une inspiration créative et des opportunités d'apprentissage.

Posez vos questions en français pour obtenir des réponses dans la même langue. Logique identique en anglais.

Sur iOS et Android.

Canva Canva : un éditeur de photo mobile

Édition photo : Canva

L'application de conception graphique gratuite et intuitive, Canva propose une grande variété de mises en page, de photos gratuites, de polices, de formes, d'icônes, de graphiques, de lignes, d'illustrations, de grilles et d'options d'arrière-plan que vous pouvez utiliser pour concevoir votre graphique exactement comme vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, enregistrez-la en tant qu'image de haute qualité.

Facile à utiliser, Canva remplit des fonctions similaires à Photoshop, mais certaines fonctions avancées requièrent un abonnement payant.

Sur Android et iOS (également compatible macOS et iPad).

Autre option, l’éditeur photo Photoleap avec IA, sur iOS, pour ses fonctions avancées, sa compatibilité au format RAW, mais absent du catalogue Android.

Le moteur de recherche Bing

Les gens oublient souvent qu'il existe plusieurs façons de trouver des pages web, des itinéraires, des vidéos et des photos sur Internet. Bing, le moteur de recherche de Microsoft s’est littéralement métamorphosé en un sérieux concurrent de Google grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle de GPT-4, d’OpenAI.

Son design est clair et simple à utiliser. En termes de fonctionnalités, l'application Bing ne se laisse pas distancer et ajoute la saisie vocale et celle de l'appareil photo, ainsi que des informations locales. De plus, l'écran d'accueil de l'application Bing propose des conseils locaux et des suggestions d'actualités, plutôt qu'un champ de recherche vide.

Sur iOS et Android.

Autre navigateur intéressant, mais sans apport d'intelligence artificielle, l’appli DuckDuckGo, que j’utilise souvent et qui ne refile pas le contenu de vos recherches à tous les publicitaires en ligne.

Sur iOS et Android.

Communications : WhatsApp

Chez Meta, WhatsApp est probablement l'application de messagerie la plus populaire au monde pour communiquer à l’étranger (2 milliards d’utilisateurs)— sauf, étrangement, pour les Américains. Elle demeure un excellent choix pour tous ceux qui ne disposent pas d'une messagerie illimitée et qui passent beaucoup de temps connectés à un réseau Wi-Fi. C'est l'une des applications de chat les plus riches en fonctionnalités et elle mérite d'être téléchargée si vous êtes un bavard régulier ou pour simplement éviter des frais.

Sur iOS et Android.