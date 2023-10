13 jeux très attendus qui sortent en octobre

Si vous suivez Pèse sur start (vous êtes mieux!), vous savez probablement que le mois d’octobre 2023 est vraiment rempli, côté jeux vidéo. Il faudra faire des choix!

Et il y en aura pour tous les goûts. Les fans de Pokémon auront Detective Pikachu, ceux qui aiment l’horreur et le mystère pourront jouer à Alan Wake 2, et les amateurs de sport pourront essayer NHL 24. On fait le tour des sorties de jeux et leurs bandes-annonces, prix et plateformes pour vous aider à choisir!

On ne peut pas faire la liste de tous les jeux qui vont sortir en octobre, car il y en a tout simplement trop, mais on vous rappelle les grosses sorties. Bon gaming!

Assassin’s Creed Mirage

5 octobre

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

69,99$

Detective Pikachu Returns

6 octobre

Nintendo Switch

64,96$, disponible ici

NHL 24

EA Sports

6 octobre

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Entre 79,99$ et 89,99$

Roblox

Roblox Corporation

10 octobre

PS4, PS5

Forza Motorsport

10 octobre

PC, Xbox Series X

89,99$ (ou Game Pass)

Lords of the Fallen

13 octobre

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

79,99$

Sonic Superstars

Sega

17 octobre

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

79,99$

Marvel’s Spider-Man 2

20 octobre

PS5

89,99$

Super Mario Bros. Wonder

Nintendo

20 octobre

Nintendo Switch

79,96$, disponible ici

Cities Skylines 2

Paradox Interactive

24 octobre

PC (repoussé sur PS5 et Xbox Series X/S)

59,99$

Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

24 octobre

PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S

79,99$

Dave the Diver

MINTROCKET

26 octobre

Nintendo Switch

25,99$

Alan Wake 2