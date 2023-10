«Detective Pikachu Returns» sur Nintendo Switch: Petits crimes entre Pokémon

Après une pause de plusieurs années, le détective Pikachu reprend du service, cette fois-ci pour rétablir l’ordre à Ryme City. Si ses nouvelles enquêtes vont ravir les fans de la première heure, les autres risquent malheureusement de les trouver simplistes, bavardes et redondantes.

On connaît tous Pikachu, figure emblématique de la saga Pokémon avec son adorable minois jaune et sa queue en forme d’éclair électrique. Mais plusieurs ignorent qu’il a une particularité bien spéciale : il enfile son chapeau, empoigne sa loupe et hop !, il devient un détective bourru et caractériel carburant aux longues rasades de café.

Ça, les fans de la saga l’ont découvert il y a quelques années avec le tout premier volet des aventures du détective Pikachu, sur Nintendo 3DS. D’autres ont fait sa connaissance en 2019 par le biais du film du même titre. Et pour plusieurs, c’est avec ce nouveau jeu qu’ils le découvrent ce week-end.

Pour ce grand retour, Pikachu a donc une série de nouvelles énigmes et enquêtes à résoudre avec l’aide de son partenaire Tim Goodman. Car il se passe des choses étranges à Ryme City, contrée où humains et Pokémon co-existent harmonieusement. Premier cas : le vol d’un précieux – et particulièrement onéreux – joyau. S’ensuivront ensuite différents mystères et disparitions que notre détective devra élucider à l’aide d’interrogatoires, déductions et séances de remue-méninges.

Photo fournie par Nintendo

Beaucoup de lecture

Car Detective Pikachu Returns est un jeu particulièrement bavard ; on se rend rapidement compte qu’il nécessite de longues séances de lectures de dialogues affichés à l’écran. Quant aux dialogues des scènes animées, les francophones seront déçus d’apprendre qu’ils ne sont fournis qu’en anglais ou en japonais. Ils devront se contenter des sous-titres, ceux-ci étant – Dieu merci ! – offerts dans la langue de Molière.

Une fois cet obstacle surmonté, on découvre une aventure mignonne et amusante, mais qui ne revigore en rien le genre ni la saga dans laquelle elle s’inscrit. C’est coloré, c’est rigolo, certes, mais nos méninges – et nos pouces – ne sont pas mis à grande épreuve. On se console en se disant que les plus jeunes pourront l’utiliser comme porte d’entrée pour découvrir cet univers qui fascine depuis déjà plus de 25 ans.

Ils croiseront en effet la route de différentes espèces bien connues du monde des Pokémon, de Caninos à Mélodelfe, en passant par Elecsprint, Farfaduvet et autres Verpom. Ceux-ci qui devraient suffire à piquer la curiosité des novices et les entraîner vers des défis plus substantiels – et réussis – de la trempe de Légendes Pokémon : Arceus ou encore Pokémon Scarlet et Pokémon Violet.

Detective Pikachu Returns ★★★☆☆