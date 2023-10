Grand déballage Pixel 8, 8 Pro, Buds Pro, Watch 2

Commençons par le Pixel 8 Pro – le produit-phare de la gamme de téléphones intelligents — qui se voit doter de la nouvelle puce Tensor G3 et d’un écran de 6,7 po Super Actua rafraîchi jusqu’à 120 Hz; une cadence qui assure une fluidité rapide pour les jeux et le défilement d’écran.

Google Le téléphone Pixel 8 Pro

Autre fonction, il est doté d’un thermomètre qui utilise le système de caméra pour mesurer la température des objets.

Son prix : 1349 $CA

De son côté, le Pixel 8 de base reçoit les mêmes puce G3 et cadence de 120 Hz, avec une taille d’écran de 6,2 po.

Les différences entre 8 et 8 Pro

Entre les Pixel 8 Pro et 8, le système triple caméra du premier comprend des appareils photo de niveau professionnel entièrement mis à niveau pour de meilleures photos en basse lumière, des égoportraits plus nets et un téléobjectif 5x. À noter la différence de prix : plus de 400$ pour le 8 Pro.

Certaines fonctions seront disponibles plus tard dans des mises à jour, comme la nouvelle technologie Video Boost de Pixel qui offrira le HDR+ et un étalonnage des couleurs amélioré pour des vidéos de qualité professionnelle, ainsi que la vidéo Night Sight pour la toute première fois.

Google Pixel 8 Pro

Les commandes Pro permettent d'effectuer des réglages avancés de l'appareil photo et de prendre des photos en haute résolution. Et de nouvelles fonctionnalités telles que Magic Editor, Best Take et Audio Magic Eraser vous permettent de perfectionner n'importe quelle photo ou vidéo.

Prix du Pixel 8 : 949 $CA

Dans les deux cas, Google promet sept années de mises à jour système, de sécurité et de nouvelles fonctions.

Google Pixel 8

Montre Watch 2

Bien que la montre Pixel Watch 2 ne semble pas si différente de la Pixel Watch originale, elle est livrée avec de nombreuses améliorations, comme le processeur Qualcomm Snapdragon W5 plus efficace qui permet une autonomie de pile de 24 heures, même avec l'écran toujours allumé.

Google Montres Watch 2

De nouveaux capteurs de température de la peau et d'activité électrodermale continue permettent une nouvelle fonction de détection du stress, ainsi qu'un moyen d'enregistrer automatiquement les débuts et les fins d'entraînement pour sept activités. La Pixel Watch 2 dispose également d'un nouveau capteur de fréquence cardiaque à trajets multiples qui prend votre fréquence cardiaque de plus de façons et à plus d'endroits.

Vous pouvez précommander la Pixel Watch 2 dès aujourd'hui, qui coûte 479,99 $ pour la version Wi-Fi et 549,99 $ pour la version LTE. Les boîtiers seront disponibles en noir mat, argent aluminium poli et en couleur or champagne.

Google Les capteurs biométriques au dos de la montre

Écouteurs-boutons Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro reçoivent quelques nouvelles couleurs pour correspondre à la gamme Pixel 8 : bleu clair et porcelaine. Mais les nouvelles couleurs ne sont pas les seules mises à jour que les écouteurs reçoivent, car Google a annoncé qu'il déployait également la détection de conversation, qui mettra automatiquement votre audio en pause et activera le mode transparence lorsqu'il détectera que vous êtes en train de parler.

Google Les écouteurs-boutons Pixel Buds Pro

Les Pixel Buds Pro prennent désormais en charge le Bluetooth Super Wideband qui permet de doubler la bande passante pour les voix, ce qui donnerra un son plus ample et plus clair. Les écouteurs prendront également en charge la fonction Clear Calling de Google, qui permet de réduire les bruits de fond lors des appels. Ces deux fonctionnalités seront disponibles dans une prochaine mise à jour du micrologiciel.

Les nouveaux Pixel Buds Pro coûteront 259,99 $ sont disponibles en précommande dès maintenant.