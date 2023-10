IA: pourquoi tout le monde partage des photos de classe?

Difficile de consulter Instagram sans tomber sur des photos de classe au style des années 90 générées par l’IA ces jours-ci. Mais, la tendance n’est pas gratuite, ou sans risques pour vos informations personnelles.

C’est avec l’application Epik, qui appartient à Snow Corporation, une filiale du géant sud-coréen Naver Corporation, que les internautes transforment leurs images en photos de classe rétro. Pour participer, il suffit de télécharger Epik sur Apple ou Android, payer environ 10$, et sélectionner jusqu’à 12 images de votre visage. Et hop, après quelques heures, vos photos de classe seront générées. Ah, il y a aussi une option «moins chère» pour générer les images en 7 heures, mais comme par gros hasard, elle n'est jamais «disponible». Peu importe, vous allez devoir payer pour embarquer dans la tendance.

L’application est tellement populaire en ce moment qu’elle plante à tout moment, alors qu’elle roulait parfaitement bien plus tôt cette semaine. Mais, avec des vedettes et votre entourage au complet qui partage leurs photos générées par l’IA, difficile d’y résister. Epik va même effacer vos boutons!

Mais, comme toutes les trends qui font le tour de la Toile, il faut quand même être prudent. Surtout lorsque l’on fait affaire avec une application mobile.

Selon Epik, les «photos téléversées sont immédiatement supprimées des serveurs lorsque vos photos “yearbook” sont générées, ou, si cela est antérieur, dans les trois (3) ans suivant votre dernière interaction avec nous». C’est pas super clair.

Selon les informations fournies par le développeur, «aucune donnée» n’est partagée par Epik avec des tiers selon la page d’achat Google. Toutefois, lorsqu’on lit la politique de vie privée de l’application, il est inscrit ceci: «Lorsque vous utilisez l’Application, nous autorisons des sociétés tierces à collecter certaines informations. Ces sociétés peuvent utiliser des cookies, des pixels ou d'autres technologies similaires pour collecter et utiliser des informations non personnellement identifiables afin de fournir des publicités sur des biens et services susceptibles de vous intéresser davantage.»

La politique indique aussi ceci: «Nous pouvons partager ou divulguer des informations non personnellement identifiables, agrégées, des informations d'utilisation, des informations de géolocalisation ou des informations au niveau de l'appareil (telles que des données d'utilisation anonymes, des types de plateformes, le nombre de clics, des données de localisation, etc.) avec des partenaires non affiliés et des tiers (par exemple, les réseaux publicitaires) qui souhaitent commercialiser des produits. Vous pouvez contrôler ou désactiver l'utilisation des services de localisation pour l'Application dans le menu des paramètres de l'appareil». On vous suggère donc de désactiver les services de localisation pour l’application Epik dans les paramètres de votre appareil.

Comme une bonne partie des applications mobiles, Epik collecte vos renseignements personnels tels que vos noms et identifiants, photos et vidéos, appareils et autres identifiants utilisés, ainsi que les renseignements à propos des performances de l’application.

Il faut toutefois souligner que les données collectées ne sont pas transférées par une connexion sécurisée et que les données ne sont pas chiffrées, comme l’inscrit la page d’achat d’Epik sur le Play Store. L’application surveille aussi comment vous interagissez avec les publicités de celle-ci, et si vous avez acheté quelque chose via une pub.

Vous pouvez limiter le suivi publicitaire sur votre appareil, toutefois. Sur Apple, allez dans «Confidentialité» dans vos paramètres, ensuite «Publicité Apple» et désactivez les annonces personnalisées. Sur Android, c’est essentiellement la même chose: allez dans l’onglet «sécurité et confidentialité», ensuite «plus de paramètres de confidentialité» et puis l’onglet «annonces». Vous allez pouvoir personnaliser les renseignements utilisés par les applications pour vous montrer des annonces.

Epik ne semble pas nécessairement dépasser les normes de collectes de données des applications mobiles. Le problème, c’est qu’à première vue, la compagnie dit ne pas partager les données avec des tiers, mais si on lit la politique de vie privée, ça dit que la compagnie fait le contraire. On ne sait pas grand-chose non plus sur le serveur qui héberge vos photos, et si celles-ci sont réellement supprimées du serveur dès l’arrivée de vos photos IA ou plutôt après 3 ans. Les détails sont contradictoires, alors soyez au moins avertis.

Sinon, il vous reste peut-être une journée pour participer à la tendance avant qu’elle ne soit déjà chose du passé. Et si vous êtes tannés de voir ces photos de classe dans votre feed, respirez: c’est bientôt fini.