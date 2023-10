Sony dévoile une nouvelle PlayStation 5 plus petite

Sony a dévoilé un nouveau modèle de la PlayStation 5, prévu en novembre, qui propose une console un peu plus petite.

C’est essentiellement la même console, mais moins imposante et plus mince. «Les mêmes fonctionnalités technologiques qui font de la PS5 la meilleure console de jeu sont regroupées dans un format plus petit, avec un lecteur de disque Blu-ray Ultra HD amovible et un SSD de 1 To pour plus de stockage interne,» peut-on lire sur le blogue officiel de PlayStation.

Ce n’est pas une PlayStation 5 «Slim», toutefois. Sur le blogue de PlayStation, on lit carrément que c’est «la nouvelle PS5», qui voit son volume réduit de 30% et son poids de 18% et 24% des «modèles précédents». Est-ce que la première PS5 de 2020, qui ressemble un peu à un immeuble de Dubai, sera remplacée par ce nouveau modèle plus élégant? La réponse est claire: «Une fois l’inventaire du modèle PS5 actuel épuisé, la nouvelle PS5 deviendra le seul modèle disponible.»

Comme pour l’ancien modèle, il y aura une version avec disque et une version numérique de la console. Et si vous achetez la version numérique de la PS5, vous pouvez y ajouter le «Ultra HD Blu-ray Disc Drive for PS5» plus tard, vendu séparément à 79,99$ US.

Les prix

On sait que vous avez scrollé jusqu’au bas de la page pour connaître les prix, donc, les voici:

PS5 avec Ultra HD Blu-ray disc drive – 499,99$ US

PS5 Édition Numérique – 449,99$ US.

Il faut souligner que la PS5 numérique coûtait 399$ US, alors il y a une augmentation de ce côté-là. Les prix au Canada n’ont pas encore été confirmés.

Pour toutes les informations, visitez le blogue de PlayStation.