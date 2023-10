PS5: lancement du streaming dans le nuage

PlayStation a dévoilé que son service de streaming dans le nuage sera lancé plus tard au mois d’octobre.

Sur son blogue, PlayStation annonce que les membres Premium de PlayStation Plus pourront accéder au streaming dans le nuage. Les joueurs pourront essayer des jeux populaires de la PlayStation 5, dont Ghost of Tsushima et Spider-Man: Miles Morales.

Le service s’étendra aussi à des jeux que vous possédez déjà, mais qui ne sont pas installés sur votre console, dont Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite.

Annonce Streaming dans le nuage PlayStation

Au lancement, le streaming dans le cloud PS5 sera exclusivement disponible sur la console PS5. Grâce à leur abonnement, les membres PlayStation Plus Premium pourront jouer en streaming aux jeux PS5 pris en charge, sans avoir besoin de les télécharger. En outre, les membres PlayStation Plus Premium auront accès à des fonctionnalités dans le cadre du streaming PS5, notamment:

Le contenu téléchargeable et les achats en jeu seront disponibles pour le streaming des jeux PS5, y compris les DLC et les extensions (de la même manière que les achats depuis les jeux téléchargeables).

Options de résolution de haute qualité, dont 4K, 1440p, 1080p et 720p, avec 60 IPS et affichage en SDR ou HDR.

Audio boosté avec la prise en charge de toutes les capacités sonores de la PS5, dont les technologies 5.1 et 7.1, ainsi que Tempest 3D Audiotech.

Les captures d’écran et l’enregistrement jusqu’à 3 minutes de vidéo, qui seront téléchargés dans la galerie multimédia de votre PS5 et également vers la PS App.

En Amérique du Nord, la date ciblée pour le lancement du streaming est le 30 octobre. En Europe, c’est plutôt le 23 octobre.