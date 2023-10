Rabais de 30% sur le Backbone pour PlayStation et Xbox

Les membres Amazon Prime peuvent profiter d’un rabais spécial sur les «manettes» Backbone iOS, qui permet de jouer à distance sur un téléphone à ses jeux Xbox et PlayStation.

Le rabais est en vigueur jusqu’à la fin de la journée du 11 octobre, alors il faudra faire vite. L’édition PlayStation de la manette est déjà #1 dans le palmarès des manettes!

Il faut aussi souligner que vous devez acheter le bon modèle. Il y a une version PlayStation, et une version Xbox. Les modèles qui profitent de rabais sont ceux qui sont compatibles avec iOS, et non Android.

Normalement vendues à 139,99$, les manettes Backbone sont actuellement offertes à 97,99$; une réduction de 30%. GO!

Manettes Backbone Compatibles avec iOS *Les prix peuvent changer sans préavis. 97,99$ VERSION PLAYSTATION

97,99$ VERSION XBOX

Ce n’est pas tout. Plusieurs autres accessoires Backbone profitent de rabais, que vous pouvez consulter ici!