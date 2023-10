Critique des Intel Core i5-14900K et i9-14900K: beaucoup de puissance, peu de nouveautés

Après deux lancements majeurs en 2021 et 2022, Intel reprend son souffle avec les ses processeurs Intel Core de 14e génération. Mise à l’essai des Core i5-14600K et Core i9-14900K.

Ce qu’il y a de nouveau

Le fabricant de puces Intel est en plein milieu d’une grande transformation. L’entreprise a annoncé par exemple l’ajout de cœurs dédiés à l’intelligence artificielle à ses processeurs, un tout nouveau design à base de « tuiles » et un nouveau procédé de gravure raffiné, qui devrait permettre la création de processeurs beaucoup moins énergivores qu’à l’heure actuelle.

Les nouveaux processeurs Intel Core de 14e génération qui arrivent aujourd’hui sur le marché n’offrent rien de tout ça.

D’un point de vue matériel, ces processeurs dévoilés officiellement hier et connus jusqu’ici sous le nom de code « Raptor Lake Refresh » sont en effet sensiblement les mêmes que les Intel Core de 13e génération lancés l’année dernière. D’ailleurs, ceux-ci offrent le même format LGA-1700 et sont compatibles avec les jeux de puce Intel Z690 et Intel Z790. Un ordinateur monté avec un processeur Intel Core de 12e génération pourra donc fonctionner sans problème avec un processeur Intel Core de 14e génération. Vous n’aurez qu’à changer le processeur.

Photo : Maxime Johnson Les nouveaux processeurs Intel sont compatibles avec les cartes mères dotées des jeux de puce Z690 et Z790 déjà sur le marché.

Il y a bien quelques améliorations, cela dit. Dans le cas de l’Intel Core i9-14900K, par exemple, les fréquences de base et turbo des cœurs de performance (P-Core) ont été augmentées de 200 MHz, tout en conservant la même consommation énergétique. La fréquence Turbo Boost Max demeure la même, mais le nouveau mode Thermal Velocity Boost permet d’atteindre les 6 GHz pendant quelques secondes (vous devrez toutefois avoir un système de refroidissement hors du commun pour pouvoir en profiter). Nous verrons un peu plus bas en pratique ce que cela signifie.

La plateforme d’Intel offre aussi quelques améliorations logicielles, notamment la technologie Intel Application Optimisation (APO), qui améliore la distribution des tâches avec Intel Dynamic Tuning (DTT). Celle-ci permet en gros à l’ordinateur d’optimiser la distribution des tâches. Le mode doit toutefois être optimisé par Intel pour chaque jeu, et seuls Rainbow Six Siege et Metro Exodus le sont pour l’instant. En plus d’ajouter un acronyme au porte-folio d’Intel, l’APO devrait permettre d’améliorer les performances des jeux d’une manière assez importante, par exemple de 13% avec Rainbow Six Siege et 16% avec Metro Exodus, selon l’entreprise.

Il faudra toutefois prendre Intel au mot ici, car je n’ai pas été en mesure de reproduire ces gains, puisque la fonctionnalité n’avait toujours pas été activée par le fabricant de ma carte-mère vieillissante. De toute façon, les Core i5-14600K et Core i9-14900K sont tellement puissants que ceux-ci sont à peine utilisés dans les benchmarks de Rainbow Six Siege que j’ai effectués. L’APO devrait surtout être intéressant à plus long terme, alors que la fonctionnalité sera plus répandue et qu’elle pourra aussi être utilisée avec des processeurs moins puissants, notamment dans les ordinateurs portatifs.

Les nouveaux processeurs d’Intel sont aussi compatibles avec certaines technologies qui ne sont pas encore offertes, comme le Wi-Fi 7 (qui promet des performances aussi bonnes en Wi-Fi que par Ethernet pour les joueurs), le Bluetooth 5.3 et le protocole de transfert Thunderbolt 5. Dans chacun des cas, ce sera toutefois aux fabricants de cartes-mères d’ajouter les puces nécessaires à leurs cartes pour que vous puissiez en profiter.

Performances : de légères améliorations, dans certains cas

Vous vous en doutez probablement rendu ici, mais les améliorations des nouvelles puces d’Intel par rapport à la dernière génération sont très petites. C’est surtout dans les tests de types benchmarks capables de mesurer les performances en simple cœur que j’ai été capable de les observer.

Au test Cinebench R23 en simple coeur, par exemple, les Core i5-14600K et Core i9-14900K affichent chacun une hausse de 2,4% par rapport aux Core i5-13600K et Core i9-13900K. En multicoeur, l’amélioration est plus limitée, soit de 1,2% pour le i5 et 0,3% pour le i9. Dans les deux cas, les nouveaux processeurs d’Intel sont plus performants que les modèles équivalents d’AMD, comme les Ryzen 9 7950X3D et Ryzen 7 7800X3D, tout en étant moins chers.

J’ai observé des améliorations similaires avec les autres tests de performance, le Cinebench R23 ne semblait donc pas une exception.

Photo : Maxime Johnson Un échantillon des taux de rafraichissement moyens dans certains jeux avec une carte Nvidia RTX 3080, une résolution 1440 x 3440 pixels et la qualité graphique la plus élevée possible. Les résultats avec Hitman 3 n’était toutefois pas représentatifs des tests obtenus dans l’ensemble.

Pour ce qui est des jeux eux-mêmes, mes tests ont été plus ou moins convaincants. Red Dead Redemption 2 (et la plupart des jeux testés) performait à peu près de la même façon qu’avec les processeurs de dernière génération, par exemple. Avec Hitman 3, les Core i5 et Core i9 étaient similaires, mais ils affichaient une amélioration suspecte par rapport à mes tests de l’année dernière, ce qui me fait dire que le jeu lui-même a probablement été optimisé. Bref, je vais laisser aux sites spécialisés le plaisir de tester des dizaines de jeux avec toutes les tailles d’écran et les qualités de graphisme possibles, mais il ne faut pas s’attendre à de grandes améliorations par rapport à l’année dernière, et mes conclusions devraient encore tenir la route.

Par rapport à AMD, selon les données d’Intel, les résultats varient d’un jeu à l’autre. Le Core i9-14900K afficherait par exemple un taux de rafraichissement supérieur de 23% par rapport à l’AMD Ryzen 9 7950X3D dans Starfield, mais inférieur de 23% dans DOTA 2. Dans tous les cas, pour arriver à des différences aussi importantes, vous devez utiliser l’une des cartes graphiques les plus puissantes sur le marché, la Nvidia RTX 4090, et choisir une résolution digne de 2015 (1080p, graphiques élevés). Autrement dit, dans la vie de tous les jours, votre carte graphique risque d’être plus occupée, et la différence observée entre les processeurs sera beaucoup plus petite.

Le surcadencement à l’intelligence artificielle

Comme le « K » l’indique dans leur numéro de modèle, les Core i5-14600K et Core i9-14900K peuvent être surcadencés. Comme le veut la tendance depuis quelques années, Intel optimise toutefois ses processeurs pour qu’ils soient les plus puissants possibles par défaut, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas les améliorer tant que ça.

Avec le Core i9-14900K, par exemple, j’ai été capable de gagner 1,3% au test Cinebench R23 en simple cœur, mais rien en multicoeur, puisque mon système de refroidissement n’était pas assez puissant.

Photo : Maxime Johnson L’outil AI Assist utilise l’intelligence artificielle pour surcadencer votre processeur Core i9-14900K.

Le plus intéressant cette année par rapport au surcadencement est le lancement d’une nouvelle fonctionnalité, AI Assist, dans le logiciel Intel Extreme Tuning Utility. Le fabricant de puces a en effet entraîné une intelligence artificielle avec des centaines de combinaisons de processeurs, de cartes-mères et de systèmes de refroidissement, ce qui permet au logiciel d’estimer les meilleurs paramètres possibles.

J’ai trouvé l’outil assez audacieux. Dans mon test, il a en effet proposé un surcadencement plus important qu’avec l’outil automatique habituel d’Intel. Peut-être un peu trop pour mon système de refroidissement, d’ailleurs, comme je l’ai indiqué plus haut.

En résumé : surveillez surtout les prix

Les processeurs Intel Core de 13e génération étaient excellents. Les Core de 14e génération le sont donc tout autant.

Les quelques nouveautés qu’ils offrent sont intéressantes, mais à mon avis, aucune ne l’est assez pour guider votre achat. En ce moment, le Core i9-14900K se vend 819$, soit seulement 50$ de plus que le Core i9-13900K de l’année dernière. Pour une différence aussi petite, j’opterais pour le modèle actuel, qui pourra être revendu plus cher lorsque vous changerez votre ordinateur (surtout lorsque les cartes-mères avec le Wi-Fi 7 arriveront sur le marché). Mais si la différence venait qu’à s’agrandir au cours des prochains mois, j’opterais pour le processeur de 13e génération.

Photo : Maxime Johnson Les processeurs Intel Core i5-14600K et Core i9-14900K.

Si votre but est de monter un ordinateur de jeu sans trop vous ruiner, le Core i5 (ou le Core i7-14700K) représente toutefois une meilleure option. Vous aurez sensiblement les mêmes performances dans les jeux, pour une fraction du prix. Ici aussi, laissez le prix guider votre achat. Le Core i5-14600K est offert en ce moment pour 449$, soit 40$ de plus seulement que le Core i5-13600K. Avec une si petite différence, aussi bien opter pour le meilleur modèle.

Avec toutes ces composantes qui sont si peu changées au cours des deux dernières années, les prochains mois risquent d’ailleurs d’être un bon moment pour monter un ordinateur à petit prix.

Si vous souhaitez faire un achat à long terme, attendez toutefois un peu plus. Intel lancera l’an prochain les processeurs Core de 15e génération (Arrow Lake), qui viendront avec une toute nouvelle architecture, un nouveau jeu de puce, de nouvelles cartes-mères et un nouveau format.